Trabalho escravo: Justiça determina bloqueio de bens de nove empresas e 10 pessoas

O juiz Silvionei do Carmo, titular da 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves, aceitou o bloqueio de bens de nove empresas e 10 pessoas envolvidas no caso de trabalho análogo à escravidão na colheita da uva no município. O magistrado acatou pedido liminar em ação civil pública ajuizada pelos procuradores, do MPT. A liminar foi deferida na sexta-feira passada (3), em segredo de justiça. Nesta quinta-feira (9), após diligências iniciais, ele retirou o sigilo do processo.

O bloqueio de bens foi determinado pelo juiz como limitado a R$ 3 milhões, recurso estimado para garantir o pagamento de indenizações por danos morais individuais, bem como as verbas rescisórias e demais direitos de trabalhadores que não estavam presentes no momento do resgate. Despacho publicado nesta quinta indica a existência de bloqueio de R$ 70 mil em contas bancárias dos réus. Já houve também a restrição de 43 veículos, cujos valores serão avaliados. O juízo ainda aguarda o resultado dos atos de restrição de imóveis em nome dos envolvidos.

A Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda, responsável por contratar os trabalhadores resgatados, se negou a assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPT. A Fênix quitou o pagamento de R$ 1,1 milhão em verbas rescisórias acordadas em um TAC emergencial elaborado no momento do resgate dos trabalhadores, mas recusou-se, após duas audiências, a firmar o termo de ajuste de conduta. Agora, o MPT está tomando medidas judiciais com relação à empresa. A primeira foi o pedido do bloqueio judicial de bens do proprietário da Fênix, Pedro Santana, até o valor de R$ 3 milhões.

Nesta quinta-feira, as três vinícolas que contratavam os serviços da Fênix - Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton - firmaram TAC com o MPT. Elas pagarão R$ 7 milhões de indenização por danos morais individuais e por danos morais coletivos. Além disso, comprometeram-se com 21 obrigações para disciplinar as contratações de serviços terceirizados e impedir que novos casos de trabalho voltem a ocorrer no setor.

A investigação do caso está sob responsabilidade do Grupo Especial de Atuação Finalística, força-tarefa composta por procuradores do MPT no Rio Grande do Sul e na Bahia: Ana Lúcia Stumpf González, Greice Carolina Novais de Souza Ribeiro, Franciele D’Ambros, Francisco Breno Barreto Cruz, Lucas Santos Fernandes e Manuella Britto Gedeon.