RS ganha cerca de 10 mil empregos em janeiro

Em janeiro deste ano, o Rio Grande do Sul registrou a criação de 10.073 empregos formais, resultado de um total de 121.273 admissões e 111.200 desligamentos. Com isso, o Estado retoma o patamar positivo, já que, em dezembro do ano passado, o saldo havia sido negativo (-27,8 mil). Nos últimos 12 meses, o resultado também é positivo para os gaúchos, com 92,8 mil empregos formais gerados. Os dados estão presentes no balanço mais recente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado ontem (9).

O setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foi o responsável por puxar as novas vagas no Estado em janeiro, apresentando um saldo positivo de 6.120, seguido pelo de construção, com 2.190 e o de serviços, com 1.816. Do lado negativo, aparece o segmento de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, com 3.499 desligamentos a mais do que admissões.

Na comparação com outros estados do Sul do País, o Rio Grande do Sul ficou em desvantagem em relação à Santa Catarina no período, já que o estado vizinho teve um saldo de 15,7 mil novos empregos. Já o Paraná teve o pior desempenho da região nesse balanço ao registrar um número de 6,3 mil empregos formais gerados.