Frente em Defesa dos Biocombustíveis será instalada na segunda-feira

Será na próxima segunda-feira (13) a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Biocombustíveis, presidida pelo deputado estadual Elton Weber (PSB). O presidente da Assembleia Legislativa Vilmar Zanchin (MDB) confirmou sua presença no ato, que ocorrerá no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Capital, a partir das 14h.

Com adesão de 42 deputados, a Frente Parlamentar em Defesa dos Biocombustíveis amplia a abrangência do trabalho realizado durante a vigência da Frente em Defesa do Pró-Etanol, cujo principal resultado foi a criação da lei de estimulo à produção no Estado. Representantes de governos e entidade estão confirmados para o ato bem como executivos da iniciativa privada.

Um dos desafios do setor é aumentar a mistura de biodiesel no diesel, hoje em 10% no País. “A perspectiva é de que o governo federal adote uma política de estímulo aos biocombustíveis. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel no Brasil e tem perdido participação no mercado pela manutenção do percentual da mistura. Precisamos de um cronograma de aumento gradual. Será mais um avanço no Estado, onde temos projetos anunciados de usinas de etanol”, explica Weber.

Nos próximos quatro anos, o deputado presidirá também a Frente da Agropecuária Gaúcha, a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop-RS), a Frente Parlamentar da Fruticultura e Vitivinicultura e a Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros Voluntários. As datas de reinstalação ainda não foram definidas.