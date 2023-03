Bolsas da Europa fecham em queda, com setor de energia sob pressão

Os mercados acionários da Europa fecharam em viés de baixa nesta quinta-feira (9), com o setor de energia pressionado por incertezas quanto à economia chinesa após a desaceleração da inflação. A cautela é agravada por expectativas de a política monetária siga restritiva por um período prolongado nos EUA, reforçadas por declarações recentes do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,63% a 7.879,98 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta marginal de 0,01%, a 15.633,21 pontos. O CAC 40, em Paris, cedeu 0,12%, a 7.315,88 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em queda de 0,72%, a 27.710,53 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 recuou 0,35%, a 9.432,50 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,01%, a 6.056,63 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas operaram em queda desde o início do pregão. Os negócios chegaram a reduzir perdas com dados de auxílio-desemprego dos EUA indicar uma possível desaceleração no mercado de trabalho, e Paris e Lisboa viraram para o positivo após a abertura otimista de Nova York, na esperança de um Federal Reserve (Fed) menos agressivo. O movimento, no entanto, logo se reverteu e os índices voltaram a operar em queda.

A AJ Bell explica que FTSE 100 segue pressionado pelo discurso de quarta-feira e de terça-feira do presidente do Fed, Jerome Powell, que adotou uma postura mais hawkish e deixou os mercados temerosos por uma alta de juros mais agressiva em março. "Embora Powell tenha suavizado um pouco as coisas dizendo que nada está decidido ainda, a mensagem clara é que as futuras decisões dependerão dos dados e, por enquanto, isso parece estar inclinando as coisas mais para um aumento de 50 pontos-base (pb) em vez de 25 pb no final deste mês", indica análise enviada para clientes.

Também em Londres, mineradoras caíam, sensíveis aos novos dados de inflação da China, que teve desaceleração maior que o esperado pelo mercado. As ações da Polymetal tiveram queda de mais de 5%, as da Antofagasta caíram mais de 4% e as da Rio Tinto cederam mais de 1%. As ações da Harbour Energy tiveram alta de quase 1%, após passarem grande parte do pregão me queda após resultados decepcionantes de 2022.

O Credit Suisse, por sua vez, caiu mais de 1,5% na Bolsa de Zurique, após o banco ter de adiar seu relatório anual de 2022 após reguladores americanos solicitarem maiores esclarecimentos sobre as demonstrações de fluxo de caixa de 2019 e 2020.