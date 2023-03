Nova diretoria da Federasul toma posse em Porto Alegre

Tomou posse ontem à noite o novo presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Souza Costa, e sua diretoria colegiada. A cerimônia foi realizada na Casa NTX, em Porto Alegre. Em seu discurso, Costa disse que o momento é de "novo recomeço, lastreado pelas difíceis experiências recentes - pandemia, guerras e polarizações - e impulso pelo espírito público". O dirigente, no comando da entidade desde janeiro, tem mandato até dezembro de 2024.

Costa falou também do momento político após o acirramento da polaridade nas eleições do ano passado, e disse que "os gaúchos abriram espaço para demonstrar, por exemplo, o caminho da superação das divergências para outros atores nacionais em nosso Brasil". Segundo ele, o Rio Grande do Sul "conseguiu finalmente superar este movimento pelas próprias ferramentas de uma democracia que amadureceu pelo sofrimento, por ter chegado a um fundo de poço de ausência do Estado".

O presidente também chamou a atenção para a responsabilidade das lideranças públicas e privadas e lembrou que "com o capital social de uma sociedade civil organizada que assumiu seu papel também como protagonista das mudanças, não há mais espaço para retrocessos".

Costa reiterou ainda a importância do associativismo, e enfatizou a missão que precisa ser cumprida à frente da Federasul, que conta com 180 afiliadas. "Continuar demonstrando que uma democracia madura tem que ser capaz de entregar resultados concretos pelo diálogo honesto."