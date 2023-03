Valores a receber trava no primeiro dia de saques e fila chegou a 300 mil pessoas

Pessoas físicas e jurídicas com dinheiro esquecido em bancos e financeiras podem pedir de volta os valores no site valoresareceber.bcb.gov.br, do Banco Central. Na segunda rodada de liberações, o SVR (Sistema Valores a Receber) paga mais de R$ 6 bilhões a 40,9 milhões de cidadãos. Na manhã de ontem, o sistema apresentava com falhas, com informação ao cidadão de grande fila de espera. "Estamos com uma grande fila para acessar o SVR e sabemos que seu tempo é importante. Retorne em outro momento, pois já há um grande número de pessoas aguardando agora."