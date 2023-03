Evento em Porto Alegre oferecerá 420 vagas para trabalho no Canadá

Nesta quarta-feira (8), o escritório do Quebec em São Paulo promoverá no UniSenac, em Porto Alegre, o evento “Conheça o Québec e suas oportunidades de trabalho”. Na ocasião, representantes do governo do Quebec apresentarão os detalhes sobre as mais de 420 vagas disponíveis aos brasileiros na cidade canadense.

A ideia dos organizadores é informar sobre o processo de recrutamento, as oportunidades em aberto e tirar todas as dúvidas a respeito do mercado de trabalho da região, bem como de questões sobre visto e currículo. Além disso, fornecer algumas dicas para as entrevistas.

Durante todo o mês de março, o governo de Quebec receberá inscrições para a Journées Québec Brésil, iniciativa que recrutará mais de 420 brasileiros para trabalharem na cidade canadense. A ação traz oportunidades para profissionais que buscam novos horizontes no mercado de trabalho. São vagas nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, mineração, saúde, serviços sociais, tecnologia da informação, hotelaria e restaurantes.

Para participar da seleção é importante se atentar às exigências que incluem a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão.