Feira coureiro-calçadista projeta receber 20 mil profissionais do setor

Inicia nesta terca-feira (7), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, a 46ª Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec). O evento, um dos principais do mercado coureiro-calçadista, reúne até esta quinta-feira (9) as principais tendências e tecnologias do setor.

Na mostra, os visitantes poderão conferir de perto inovações de todo o processo calçadista. Da produção à logística, a Fimec apresentará novidades em couros e peles, produtos químicos, componentes, máquinas, tecnologia e inovação para diferentes áreas do setor. As informações são da assessoria da Fimec.

Já reconhecida como a maior feira do setor na América Latina e a terceira maior do mundo, a Fimec 2023 se destaca pela presença de visitantes do exterior, totalizando, até o momento, profissionais credenciados de 37 países, incluindo o Brasil. “Nesta edição, a Fimec se consolida ainda mais internacionalmente, pois já temos registrados visitantes de 37 países, muitos da África, Europa e Ásia. Assim, vamos ter uma feira muito internacionalizada, trazendo de volta os bons tempos da nossa incursão mundial nos calçados e couros. Esperamos receber mais de 20 mil visitantes nos três dias de feira”, projeta Marcio Jung, diretor-presidente da Fenac.

A internacionalização da feira também se estende aos expositores da edição, que contará com 55 empresas estrangeiras de cinco países (Argentina, China, Itália, Peru e Uruguai). Ao todo, a feira contará com mais de 350 expositores, totalizando 10 mil m² - uma área de exposição 30% maior em relação ao último ano.

Somente no processo de montagem da feira foram gerados mais de 800 postos diretos de trabalho, e outros 120 profissionais foram contratados para os três dias da mostra, incluindo os serviços de segurança, limpeza, credenciamento, atendimento e bombeiros civis. Segundo os organizadores, até o momento já foram emitidas cerca de 2 mil credenciais de expositores para o evento.

O evento ocorre das 13h às 20h, na Fenac ( Av. Nações Unidas, 3825 – Bairro Ideal), em Novo Hamburgo, e conta com apoio das principais entidades do setor.