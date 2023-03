Poupança tem novo mês de saques em fevereiro e perde mais R$ 11,515 bilhões

Agência Estado

A caderneta de poupança teve novo mês de saques em fevereiro, isso após já ter registrado em janeiro o maior volume de perdas de recursos da série histórica da aplicação, iniciada em 1995. Dados divulgados nesta segunda-feira (6), pelo Banco Central mostram que as retiradas superaram as aplicações em R$ 11,515 bilhões no mês passado, em um contexto de juros elevados, economia com ritmo fraco de crescimento, inflação e aumento do endividamento da população.