Liquida Porto Alegre encerra neste domingo com forte adesão dos lojistas

O Liquida Porto Alegre encerra a 26ª edição neste domingo (5) superando as expectativas dos lojistas e com forte adesão das marcas. Segundo o presidente do CDL - POA, Irio Piva, foram 4.932 lojas participantes em 95 bairros da Capital desde 24 de fevereiro, quando o "Liquida Forno Alegre", em referência ao calor da cidade, começou. O mote da campanha serviu para que as lojas "derretessem" os valores dos produtos e impulsionassem as vendas com descontos que chegaram a 70%. Esta é a maior edição do evento desde 2020.

"As lojas foram aderindo conforme os dias foram passando e superamos a expectativa, achávamos que ficaríamos em torno dos 4,8 mil lojistas participantes, mas chegamos a quase 5 mil", afirmou Piva.

Ele avalia ainda que, a partir de percepções iniciais, o melhor desempenho da campanha ficou por conta das lojas que tem um ticket médio maior. "O consumidor que queria comprar um produto mais caro esperou o período do desconto", considerou o presidente do CDL-POA.

A participação dos principais shoppings de Porto Alegre também contribuiu para o sucesso da edição e para o incremento das vendas, inclusive, nos serviços. "No Iguatemi, o movimento em locais de serviço, como cafés, foi excepcional no fim de semana passado, me contaram. Mesmo que nem todos participem, todo mundo se beneficia do movimento", disse.

Por conta do reflexo inflacionário, Piva avalia, no entanto, que as lojas voltadas ao comércio popular podem ter tido resultados abaixo do esperado. "A inflação corrói o poder de compra das pessoas e o consumidor fica mais cauteloso nesses casos", ponderou.

Ainda assim, no geral, o presidente do CDL-POA acredita que o resultado é muito positivo, porque também aproxima as marcas das vizinhanças. "É uma oportunidade do lojista conhecer melhor seu público e o consumidor que costuma comprar na internet também dá uma chance para o negócio local" refletiu Piva.

O proprietário da marca Via Condotti, Carlos Klein, afirma que as vendas aumentaram expressivamente neste Liquida. A loja de confecções masculinas, com unidades no Shopping Total, centro de Porto Alegre e Canoas, faturou 28% a mais. "Foi muito bom, conseguimos fazer promoções que não estávamos conseguindo fazer desde a pandemia", relatou Klein.

Já no primeiro final de semana de descontos e promoções, a marca estava vendendo 12% acima do normal, mas o faturamento aumentou ainda mais na reta final da ação. "Desde quinta está muito bom. Nesse sábado vendemos 70% a mais do que no mesmo sábado do ano passado", contou.

O proprietário comentou ainda que a marca aproveitou a divulgação do Liquida Porto Alegre para lançar uma camisa que não precisa passar. "Aderimos de forma agressiva à campanha e fizemos uma divulgação muito intensa, o lançamento deu muito certo e até não tem mais estoque", entusiasmou-se.

Segundo a gerente de marketing do Shopping Total, Silvia Rachewsky, o resultado do lojista Carlos Klein tem sido geral no estabelecimento. "Fluxo bom, com sacola nas mãos dos clientes e uma boa taxa de conversão", disse.