Expoagro Afubra projeta R$ 220 milhões em negócios este ano

A 21ª edição da Expoagro Afubra já tem data para acontecer em 2023. O evento, sediado em Rincão Del Rey, em Rio Pardo, no interior do Estado, será de 21 a 24 de março. Em meio a forte estiagem enfrentada por produtores do Rio Grande do Sul, a feira foca em inovação na agricultura familiar e projeta movimentar, apesar dos desafios, cerca de R$ 220 milhões em negócios, números próximos da última edição.

Este ano, segundo o coordenador geral da feira e vice-presidente da Afubra (Associação dos Fumicultores do Brasil), Marco Antonio Dornelles, serão mais de 400 expositores e 200 agroindústrias familiares nos 35 hectares de parque. Além disso, o evento terá espaço para venda de máquinas, de animais de pecuária, compra de crédito, palestras e oficinas sobre campo, sustentabilidade, meio ambiente e tecnologia. Por conta da gripe aviária identificada no Uruguai e na Argentina, a feira não terá exposição de avicultura nesta edição.

Desde 2001, quando a feira começou, mais de 1.3 milhões de visitantes foram até o evento conhecer as soluções desenvolvidas e fazer negócios rurais. "A feira e a comercialização são mais uma fonte de renda para quem vive do campo", disse Dornelles. Ele fez questão de ressaltar a importância da agricultura familiar para alimentar as necessidades da cidade. "Temos que valorizar esse setor que enfrenta tantas adversidades e continua produzindo", ponderou o vice-presidente da Afubra.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, destacou a necessidade de criar políticas públicas que garantam segurança hídrica aos municípios que enfrentam a estiagem. "Precisamos garantir água potável e segurança alimentar para pessoas e animais no campo. A seca é um problema real do nosso estado." Dornelles complementou, dizendo que já existem tecnologias capazes de driblar os problemas da seca. "É preciso buscar reservação, diversificar a cultura do solo, ter técnicas de armazenagem, irrigação", listou.

à tona depois de denúncias em vinícolas na serra gaúcha Durante o evento de lançamento da Expoagro Afubra, o tema do trabalho análogo à escravidão, que veio, esteve na pauta de abertura da feira. "Os envolvidos precisam ser punidos de forma exemplar, mas o setor não pode perder toda a credibilidade que construiu ao longo dos anos. O setor vitivinícola impulsiona a agricultura familiar", afirmou o secretário.

Também esteve presente o prefeito de Rio Pardo, Rogério Luiz Monteiro, que enfatizou o peso da agricultura no desenvolvimento social e econômico da região.