Bolsas da Ásia fecham em alta, após recuperação em NY e avanço de PMI chinês

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (3) após Wall Street mostrar bom desempenho ontem em meio a esperanças de que os juros dos EUA subam em ritmo mais moderado e reagindo também a novos dados positivos do setor de serviços da China.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,56% em Tóquio, a 27.927,47 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,68% em Hong Kong, a 20.576,54 pontos, o sul-coreano Kospi teve leve ganho de 0,17% em Seul, a 2.432,07 pontos, e o Taiex mostrou ligeira alta de 0,06% em Taiwan, a 15.608,42 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,54%, a 3.328,39 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com perda de marginal de 0,02%, a 2.152,13 pontos.

Na quinta-feira, as bolsas de Nova York se recuperaram da fraqueza recente, após o presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Atlanta, Raphael Bostic, apoiar que os juros básicos do país sejam elevados para uma faixa de 5% a 5,25%, menos do que muitos investidores vêm prevendo.

Além disso, uma pesquisa privada mostrou que o PMI de serviços chinês avançou para 55 em fevereiro, sinalizando expansão mais vigorosa no setor.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul nesta sexta, com ganho de 0,39% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.283,60 pontos.