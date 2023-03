Primeira fase do gasoduto será finalizada até junho

O embaixador da Argentina no Brasil, o ex-vice-presidente do país vizinho Daniel Scioli, trouxe uma comitiva de ministros argentinos para Porto Alegre para estreitar os laços políticos e econômicos com o Rio Grande do Sul - que há dois anos é o principal parceiro comercial da Argentina dentre os estados brasileiros.

A comitiva se reuniu com o governador Eduardo Leite (PSDB) no Palácio Piratini. O principal assunto foi a implantação do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, que permitiria a importação de gás da jazida de Vaca Muerta, em uma nova alternativa energética não só para o Estado, como para o Brasil.

RS e Argentina reforçaram o interesse na implantação do gasoduto. A nação busca a exportação deste recurso natural e o Estado, atualmente, importa cerca de 40% da energia que consome.

Paralelamente, a Argentina já trabalha na construção do Gasoduto Néstor Kirchner, que permitirá o transporte do gás de Vaca Muerta para diversas localidades do país e, inclusive, pode chegar até Uruguaiana.

Scioli informou que a primeira fase das obras, que ligará Vaca Muerta à província de Buenos Aires, deve ser concluída até junho. O funcionamento já permitiria elevar a importação de gás dos vizinhos territoriais. “A primeira parte finaliza agora em junho. Isso já permitirá exportar mais gás ao Brasil”, declarou o embaixador.

O ex-vice-presidente argentino informou também que a segunda fase, que ligará a província de Buenos Aires até o município de San Jerónimo, na província de Entre Rios, deve ser concluída dentro de um ano, com previsão de finalização em 2024.

“O gasoduto oferece uma dupla possibilidade de fornecimento gás para o Brasil. Hoje, o gás argentino é muito mais barato que o gás boliviano. Sem sombra de dúvidas seria um avanço muito importante. (O gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre) está em tratativas de execução. Já tem empresa interessada que fez a compra e a ideia é financiar via BNDES”, relatou o líder do governo Leite na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes (PP), que participou do encontro e mantém relações com Scioli e a comitiva argentina.

Independentemente de um gasoduto capaz de ligar a matéria prima argentina à capital gaúcha, apenas o fato de o gás chegar até Uruguaiana já aumentaria o potencial energético do Estado. “Em Uruguaiana, temos uma usina termelétrica com capacidade de 650 megawatts que hoje não está em produção por falta gás. A meta é injetarmos gás nela através da produção da Argentina”, explica Antunes.

Outro assunto tratado entre Leite e os argentinos foram três pontes de ligação entre os países: a melhoria da ponte de Uruguaiana, a manutenção da concessão e funcionamento da ponte entre São Borja e Santo Tomé e a construção de uma nova ponte entre San Javier e Porto Xavier.

Hoje, São Borja e Uruguaiana concentram 99% do escoamento do comércio entre Brasil e Argentina. A partir da construção da ponte em Porto Xavier, a cidade poderia atingir uma participação de 20 a 30% dos produtos.