Cosud reúne representantes de estados para discutir políticas de integração e reforma tributária

O Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) se reúne a partir desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, após um período de suspensão dos eventos presenciais por conta da pandemia de Covid-19. A sétima edição do encontro, que reúne os líderes do Executivo dos sete estados das duas regiões e é realizada na Fundação Getúlio Vargas (FGV), terá a presença do governador Eduardo Leite na sexta-feira (3) e no sábado (4).

Além do governador, participam do evento pelo Rio Grande do Sul o chefe de Gabinete do Governador, Euclides Neto, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e uma comitiva de secretários de Estado.

As principais pautas tratadas na edição fluminense são o pacto federativo, a reforma tributária e o novo marco do saneamento. É esperada a participação de representantes do governo federal, do Congresso e de outras autoridades para aprofundar o debate sobre as diretrizes da reforma.

O evento discute políticas de integração entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A programação inclui reuniões entre os governadores e conferências. Na parte da tarde, os secretários participarão de grupos temáticos (GTs), conforme a área de atuação, para compartilhar experiências sobre ações inovadoras praticadas em cada estado. Ao final dos painéis e debates, no sábado, será finalizada e apresentada a Carta do Rio de Janeiro. O documento apresentará um conjunto de ações e propostas elaboradas durante o evento pelos governos do Sul e Sudeste para o desenvolvimento de políticas públicas nos Estados.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, apresentará iniciativas relacionadas a investimentos em rodovias, cooperação técnica com municípios, políticas de incremento da aviação civil no Estado e execução de obras por meio de compensação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS).

Também participarão dos GTs e atividades do encontro os secretários da Segurança Pública, Sandro Caron, da Educação, Raquel Teixeira, de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Mallmann, de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, da Cultura, Beatriz Araujo, de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, e o secretário adjunto de Turismo, Luiz Fernando Rodriguez.

O diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Cristiano Candaten, e a diretora técnica, Bruna Pelegrin, representarão a pasta. O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e a subsecretária de Direitos Humanos, Inclusão, Igualdade e Fraternidade, Márcia Scherer, também estarão no evento.