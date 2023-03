Associação Gaúcha de Startups e Sebrae-RS premiam projetos de inovação

Iniciativa da Associação Gaúcha de Startups (AGS) em parceria com o Sebrae-RS, o MATE Awards abriu o calendário nacional de premiações neste segmento na noite de terça-feira (28) e reconheceu agentes do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. Em evento ocorrido no Céu Bar + Arte, em Porto Alegre, foram anunciados os vencedores das entre sete categorias. A principal condecoração ficou com a empresa meuResíduo, que ganhou como Startup do Ano.