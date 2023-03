Empresas Randon superam receita de R$ 11 bilhões

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

As Empresas Randon alcançaram, em 2022, a maior receita líquida consolidada em 74 anos de história. Foram apurados R$ 11,2 bilhões, em alta de 23% na comparação com o acumulado no ano anterior. O valor também é superior ao guidance, que são as projeções divulgadas pela companhia para o ano. No acumulado de 2022, o EBITDA consolidado foi de R$ 1,5 bilhão, com margem EBITDA de 13,5%. Já o lucro líquido consolidado retraiu 32,4%, para R$ 471,7 milhões, e margem de 4,2% ante 7,7% de 2021. “Estamos fortalecidos e confiantes com o futuro, bastante promissor pelas diversas oportunidades que vislumbramos, como aumento da exposição ao mercado norte-americano e europeu, ganhos de sinergia com as novas aquisições e com o lançamento de soluções inovadoras e disruptivas para o transporte”, assegura o CEO Sérgio L. Carvalho.

As receitas do mercado externo, que somam as exportações a partir das unidades brasileiras e as vendas das empresas controladas situadas no exterior, atingiram US$ 436 milhões no ano, crescimento de 40% em relação a 2021 e 18% acima do topo previsto no guidance para esse indicador. Em nota, a empresa afirma que o modelo diversificado de negócios, com acesso a mercados em novos países, aumento de portfólio, aquisições, conquista de novos clientes e oferta de produtos inovadores e mais sustentáveis, e cenários positivos em segmentos, como de reposição de autopeças, são fatores principais para os indicadores alcançados.

O ano ficou marcado por importantes movimentos para tornar a atuação das Empresas Randon ainda mais global, com a presença em mercados maduros para as unidades de negócio. O destaque foi a entrada da vertical Montadora nos Estados Unidos, com a aquisição da empresa Hercules, concluída em novembro, e a exportação inédita de semirreboques feitos no Brasil para aquele país. Mais recentemente, em fevereiro, a controlada Fras-le anunciou a aquisição da fabricante de autopeças Juratek, do Reino Unido, operação viabilizada com parte dos recursos do follow on realizado em abril de 2022.

Ações para alcançar os objetivos traçados na Ambição ESG das Empresas Randon foram aceleradas. Até 2030, a companhia prevê investir mais de R$ 100 milhões para geração de energias renováveis, que vão abastecer as unidades industriais ao redor do mundo. A operação da Fras-le na China já conta com a primeira usina fotovoltaica, e a próxima entrega, de uma série de projetos, será uma usina com cerca de 2,3 mil painéis solares, em construção no Centro Tecnológico Randon, em Farroupilha (RS). Em 2022, o conglomerado investiu mais de R$ 1,2 bilhão, mais do que o dobro do ano anterior. O valor foi aplicado em bens de capital, em ações não orgânicas e na integralização de capital.

Ao longo do ano, o grupo entregou mais de 30 mil implementos rodoviários, com quase 30% de participação no mercado nacional, mantendo a liderança. Na área de autopeças, foram produzidas mais de 98 milhões de unidades de materiais de fricção, 976 mil freios, 136 mil sistemas de acoplamentos e 185 mil eixos e suspensões. A produção de fundidos superou a casa de 100 mil toneladas. Na área de serviços, comercializou mais de 22 mil cotas de consórcios.