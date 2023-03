Caxias do Sul sediará 3º Fórum Estadual de Energia Solar

O avanço da energia solar no Rio Grande do Sul e no Brasil, o potencial de ampliação de instalações eficientes, a nova legislação vigente e a geração de oportunidades nas escalas sociais, ambientais e econômicas com a gestão de projetos solares são pautas que estarão em destaque no 3º Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética. O evento, que contará com mais de 20 palestras, ocorrerá nos dias 4 e 5 de abril de 2023, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

De acordo com o coordenador do 3º Fórum, Tiago Cassol Severo, a programação do evento foi desenvolvida com o intuito de difundir conhecimento sobre o setor de energia solar, com capacitações e trocas de experiências. “O setor de energia solar e eficiência energética tem gerado, além de energia elétrica limpa e renovável, empregos, economia para famílias e empresas e diversas oportunidades. Entretanto é um mercado de intensa competição e está passando por uma mudança de legislação e entrada de novas tecnologias que precisam ser aprofundadas pelo setor” destaca Cassol.

Segundo recente levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a energia gerada por painéis solares acaba de se tornar a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira. Após atingir 24,7 GW de potência instalada operacional, a energia solar fotovoltaica ultrapassou a eólica 24,4 GW, ficando atrás apenas da fonte hídrica (109,7 GW), que ainda responde por mais de 50% do parque nacional.

Atualmente, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior potência de energia solar distribuída instalada em telhados e pequenos terrenos. O destaque fica para Caxias do Sul, que lidera a geração fotovoltaica no Estado com 72,1 MW operacionais e 3,8% de toda a produção gaúcha de energia elétrica nessa modalidade.

Com propostas que apontam para questões sobre a qualificação do setor de energia solar, atualizações sobre a regulamentação da Lei 14.300, tendências para novos negócios e inovações de startups para o mercado solar, o Fórum em Caxias do Sul receberá os palestrantes Renata de Azevedo, da equipe técnica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Eberson José Thimmig Silveira, diretor do Departamento de Energia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, e Frederico Boschin, advogado especialista no setor. No segundo dia do fórum, 5 de abril, às 18h, o navegador e escritor brasileiro Amyr Klink encerrará o evento abordando o tema “Planejamento como base para o sucesso”.