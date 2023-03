Feiras norte-americanas devem gerar US$ 7,6 milhões para calçadistas

O maior mercado internacional para o calçado brasileiro, determinante para o crescimento das exportações do setor, recebeu, entre os dias 12 e 23 de fevereiro, mais uma edição do Circuito de Promoção Comercial Estados Unidos. No total, quatro feiras estadunidenses devem gerar mais de US$ 7,6 milhões para 29 marcas de calçados brasileiras apoiadas pelo Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações do setor mantido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O relatório soma negócios realizados in loco e que ficaram alinhavados nos eventos.

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que o mesmo circuito, no mesmo período de 2022, gerou US$ 5,6 milhões. “Tivemos um crescimento de 26% em negócios, o que corrobora o bom momento do calçado brasileiro no mercado dos Estados Unidos”, avalia. Segundo ela, nos quatro eventos foram quase mil contatos, grande parte deles inéditos, não somente com grandes players norte-americanos, mas também da América Latina, Europa e Oriente Médio. A previsão, conforme relatório da Abicalçados, é de que sejam comercializados mais de 388 mil pares de calçados em função das participações.

A primeira parada foi na Playtime NY, em Nova Iorque, entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Na feira, que comercializa coleções de calçados infantis, as marcas Cartago Kids, Dalai Kids, Ipanema Kids, Mini Melissa e Planet Sea reportaram negócios na ordem de US$ 93 mil, entre efetivados in loco e alinhavados. Na sequência, as marcas Actvitta, Beira Rio, BR Sports, Carrano, Cartago, Ipanema, Klin, Melissa, Mini Melissa, Modare Ultraconforto, Moleca, Molekinha, Molekinho, Pegada, Savelli, Schutz, Vizzano e Zinzane participaram a Magic/Project Las Vegas, entre os dias 13 e 15 de fevereiro. Conforme relatório da Abicalçados, devem ser gerados mais de US$ 2,9 milhões entre negócios efetivados e alinhavados.

Organizada pelos representantes comerciais do sudeste dos Estados Unidos, a Atlanta Shoe Market, em Atlanta, aconteceu entre os dias 18 e 20 de fevereiro e deve gerar US$ 2,4 milhões em negócios. “A Atlanta Shoe Market é uma das feiras que mais crescem nos Estados Unidos, tanto pelo custo-benefício proporcionado - é considerada uma feira com investimentos mais acessíveis - quanto pela capacidade de comercializar grandes volumes”, ressalta a analista da Abicalçados, destacando que a delegação brasileira foi a principal entre as estrangeiras presentes no evento. Participaram da feira as marcas brasileiras Azillê, Bottero, Carrano, Cartago, Cartago Kids, Ipanema, Ipanema Kids, Melissa, Mini Melissa, Pegada, Petite Jolie, Piccadilly, Quick Shoes, Renata Mello, Schutz e Suzana Santos.

Finalizando o Circuito de Promoção Comercial nos Estados Unidos, a Magic NY, em Nova Iorque, aconteceu entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Somando negócios realizados in loco e alinhavados, a mostra deve gerar US$ 2,2 milhões para as marcas brasileiras Actvitta, Beira Rio, BR Sports, Carrano, Modare Ultraconforto, Moleca, Molekinha, Molekinho, Petite Jolie, Vizzano e Zinzane.

O gerente de Exportação da Calçados Beira Rio, Márcio Oliveira, destaca que a participação foi importante, dentro da estratégia de expansão no mercado norte-americano. “O nosso foco, nos Estados Unidos, é a comunidade latina. Para o objetivo, os eventos e o apoio e suporte do Brazilian Footwear são fundamentais. Tivemos uma grande visitação nas feiras em que participamos, sendo pelo menos 10% dos contatos inéditos. Além de compradores dos Estados Unidos, recebemos muitos players latino-americanos, principalmente do Equador, Panamá e Porto Rico”, conta Oliveira, ressaltando que as características de sustentabilidade da empresa têm sido determinantes para a boa performance no mercado internacional.

A Pegada também estava satisfeita com a grande visitação e, sobretudo, com a qualidade dos visitantes. Segundo a analista de Exportação da empresa, Bruna Oliveira dos Santos, como a marca está construindo sua imagem no mercado, a participação nos eventos é estratégica.“Las Vegas foi surpreendente. E, pela primeira vez, investimos mais em comunicação no estande da Pegada em Atlanta, o que gerou bons resultados”, avalia a analista, acrescentando que a feira do sudeste norte-americano é, hoje, a principal dos Estados Unidos dentro da estratégia comercial da Pegada, que é de atingir lojas menores com representantes locais, de forma a tornar a marca conhecida no mercado local.

Estreando no Circuito, mais especificamente na Atlanta Shoe Market, a Quick Shoes, que apresenta calçados profissionais e de segurança, pode entender como funciona o mercado de representantes nos Estados Unidos. “Foi uma participação muito importante. Nossa expectativa inicial era de contatos com distribuidores locais, mas foi além disso. Conseguimos entender o funcionamento da representação naquele mercado e estamos com ótimas expectativas para negócios futuros”, ressalta o representante da empresa Márcio Yamaguchi.

O mercado norte-americano, historicamente, é o principal para a indústria brasileira de calçados no exterior. Em janeiro, conforme dados elaborados pela Abicalçados, foram embarcados para lá 1,26 milhão de pares por US$ 23,4 milhões, 9,5% menos do que no mesmo mês de 2022.