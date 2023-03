Conselho da Gerdau aprova plano de investimentos de R$ 5 bilhões para 2023

A Gerdau e a Metalúrgica Gerdau informaram nesta quarta-feira (1º) que o Conselho de Administração da Gerdau S.A. aprovou a projeção de desembolsos relacionados ao plano de investimentos para 2023, no valor de R$ 5 bilhões. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que destes R$ 5 bilhões, os investimentos que apresentam retornos ambientais superam R$ 830 milhões e contemplam a expansão de ativos florestais, atualização e aprimoramento de controles ambientais, redução de emissões de gases do efeito estufa e incrementos tecnológicos - que resultam em eficiência energética.

Cerca de 70% do valor é destinado para a região de Minas Gerais, onde a Gerdau já tem atuação, "reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento desse estado", afirma o comunicado ao mercado.

Segundo as companhias, o montante de R$ 5 bilhões equivale a projetos capex voltados à manutenção (prolongamento da vida útil e melhorias operacionais para manter um adequado desempenho das plantas), expansão e atualização tecnológica (crescimento da produção, aumento de rentabilidade e modernização das plantas).

Além disso, o plano de investimentos está diretamente relacionado ao ritmo da demanda nos mercados em que a Gerdau atua, com critérios associados ao nível de retorno do capital investido e consequente geração de caixa, proporcionando um adequado equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e econômico do negócio.

Nesta quarta-feira, a empresa também divulgou o balanço do quarto trimestre de 2022, reportando lucro líquido ajustado de R$ 1,333 bilhão, recuo de 61,7% em relação ao mesmo período de 2021. A queda é de 55,9% em relação ao terceiro trimestre. No ano, o lucro líquido ajustado foi de R$ 11,6 bilhões. O valor representa redução de 16,5% na comparação com 2021.

De acordo com a Gerdau, o recuo é "reflexo da maior pressão de custos e, principalmente, pela forte base de comparação do ano 2021, quando a companhia registrou o maior lucro líquido ajustado de sua história". O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Gerdau atingiu R$ 3,63 bilhões e recuou 9,3% ante o quarto trimestre de 2021, também sendo 32,4% inferior ao trimestre anterior. No acumulado de 2022, o Ebitda ajustado da Gerdau foi de R$ 21,5 bilhões, 7,4% menor que no ano anterior.

A receita líquida da Gerdau no quarto trimestre de 2022 totalizou R$ 17,964 bilhões, 15% inferior ante o terceiro trimestre e em 16,7% menor quando comparada ao quarto trimestre de 2021. "Tais variações refletem o menor volume comercializado entre os períodos", afirma. Em 2022, a receita líquida da Gerdau alcançou R$ 82,4 bilhões, 5,2% superior em relação ao ano anterior. Isso foi motivado por uma demanda resiliente nos principais mercados de atuação da companhia, diz a empresa.