Rede argentina Havanna confirma primeira unidade em Caxias do Sul

Está confirmada a primeira unidade da Havanna em Caxias do Sul. A famosa rede de cafeterias argentina confirma sua primeira operação na segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. O local escolhido é o shopping Villagio Caxias.

A loja ocupará um dos espaços mais nobres do empreendimento e será de esquina. As obras iniciaram nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro. A unidade do Villagio será o modelo mais completo que a marca oferece aos franqueados, com loja e cafeteria, e a oferta de todos os produtos da marca. A inauguração está prevista para ocorrer em março.

Entre as mais de 165 opções que serão oferecidas na unidade Caxias do Sul estão os 6 sabores de alfajores, duas opções do clássico dulce de leche argentino, havannets (também conhecidos como bocadito), barras de chocolates premium, coronitas, cafés quentes, gelados, salgados clássicos argentinos, medialunas, cafés em grãos e moído, vinhos argentinos, entre outros.

A Havanna, tradicional rede de cafeterias argentina, foi fundada em 1939 na Argentina como uma fábrica de alfajores. A marca é reconhecida por seu doce de leite e alfajores e está presente em 2.500 pontos de venda em 12 países.

Na Serra, a chegada da Havanna é liderada pelos empreendedores caxienses Maicon Flores e Dyego Hoffmann que comandam a franquia em Gramado e Canela (já inauguradas em 2022) e agora em Caxias. Com as quatro unidades da Serra (o projeto prevê mais uma unidade em Gramado), os empresários investem cerca de 2 milhões de reais. São cerca de 25 vagas de emprego geradas para a região.

Maicon é médico e Dyego administrador de empresas e pós graduado em controladoria, auditoria e finanças. Ambos com formação na Universidade de Caxias do Sul. Em comum, os dois sempre tiveram a veia empreendedora. Por muito tempo analisaram o mercado, dados e possibilidades de investimentos, até fazerem a escolha pela marca argentina.

“Trazer para a Serra uma marca internacional, uma das principais da América do Sul, vai fortalecer e fomentar a economia da região. Percebemos como foi assertiva a escolha pela Havanna e o quanto o público é fiel e tem uma memória afetiva com a cafeteria e seus produtos. Caxias do Sul só tem a ganhar com a chegada desta grande marca internacional”, comemora o empreendedor Maicon Flores.

“A Havanna, a qualidade e sabor dos produtos, sempre nos chamou a atenção em qualquer lugar que a gente visitasse. Por isso resolvemos trazer a marca para a Serra com um enorme desafio de implantação de uma marca internacional”, conta o sócio Dyego Hoffmann.