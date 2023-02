Braskem conclui aquisição de participação societária na Wise Plásticos

A Braskem, maior produtora de poliolefinas das Américas, concluiu o processo de aquisição de ações e subscrição de novas ações de emissão da Wise Plásticos S.A., empresa brasileira do setor de reciclagem mecânica. Pelo requerimento, a petroquímica terá participação societária de 61,1% do capital social da Wise e desembolsará um valor estimado em R$ 121 milhões. O anúncio da aquisição foi realizado no começo de agosto de 2022, sendo, posteriormente, conduzida para aprovação dos órgãos competentes e assinatura de contrato.

A Wise atua na reciclagem de poliolefinas para companhias de bens de consumo, como Unilever, Natura e L’Oreal, contribuindo para essas e outras empresas avançarem em seus respectivos compromissos sustentáveis. A empresa está sediada em Itatiba, município do estado de São Paulo, e opera desde 2007 com capacidade para reciclar aproximadamente 25 mil toneladas de resíduos plásticos por ano. Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento do mercado alcançado nos últimos anos, a Wise entrega soluções com alto padrão de qualidade, utilizadas pela indústria de embalagens para bens de consumo. Além disso, a Wise conta com um plano estratégico de expansão cujo objetivo é capturar as oportunidades nesse mercado nos próximos anos. O foco são resinas de polipropileno (PP), utilizadas em tampas, utilidades domésticas, eletrodomésticos e de polietileno de alta densidade (PEAD), usadas em embalagens de higiene e limpeza, cosméticos, tubos corrugados, entre outros.

De acordo com o CEO da Wise, Bruno Igel, a parceria com a Braskem traz enormes ganhos para o mercado e para a companhia. “Enxergamos na Braskem o melhor sócio que poderíamos atrair. Com seus substanciais compromissos com a economia circular, vasto conhecimento técnico e de aplicações, entendemos que a parceria tem tudo para impulsionar o mercado de reciclagem de plásticos do país e manter a Wise como uma de suas principais referências”, comenta Igel.

A Wise permanecerá com independência operacional e financeira, focada em atender às necessidades de seus clientes atuais e futuros. Aliado a isto, contará, a partir de agora, com o apoio e potenciais sinergias propiciadas pela entrada da Braskem na Sociedade. Daniel Junqueira, indicado pela Braskem, ocupará o cargo de diretor financeiro (CFO). Formado em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense e com MBA em Economia e Gestão Empresarial pelo Ibmec, Junqueira iniciou a carreira na Braskem como responsável técnico das plantas industriais do Polo Petroquímico de Camaçari (BA) até alcançar a posição de gerente comercial de Olefinas e Aromáticos na América do Sul. O Conselho de Administração deverá ser formado por Edison Terra (vice-presidente de Olefinas e Poliolefinas da Braskem na América do Sul), Alexandre Jerussalmy (diretor das áreas de Controladoria, Contabilidade Corporativa e Gestão Tributária da Braskem) e Roberto Waack (Presidente do Conselho Instituto Arapyaú, Conselheiro de Administração da Marfrig e Conselheiro da Wise há mais de 7 anos).

A iniciativa representa mais um passo concreto da Braskem em sua estratégia de investir em economia circular, contribuindo para o desenvolvimento da cadeia, a alavancagem da reciclagem do plástico no Brasil e a criação de soluções sustentáveis e inovadoras a partir das oportunidades de melhoria na cadeia produtiva do plástico.

“A aquisição de parte da Wise está conectada com o nosso compromisso de promover a economia circular e potencializar a reciclagem no Brasil. Para contribuir nesse processo, uma parcela relevante do valor desembolsado no contrato será aportada na duplicação da capacidade produtiva atual da empresa para cerca de 50 mil toneladas de reciclados até 2026”, afirma Edison Terra, vice-presidente de Olefinas e Poliolefinas da Braskem na América do Sul. “Essa é mais uma iniciativa que se soma a outras ações da Braskem para atingir a meta de incluir 1 milhão de toneladas de produtos com conteúdo reciclado até 2030, além de evitar que 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos sejam enviados para incineração, aterros, ou depositados no meio ambiente”, completa o executivo.