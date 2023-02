Entidades do setor produtivo fazem ressalva a juros altos

O setor produtivo recebeu com ressalvas a manutenção da taxa Selic - os juros básicos da economia - em 13,75% ao ano. Para entidades, os juros altos inibem a recuperação da economia, apesar de serem necessários neste momento para segurar a inflação.

Em comunicado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou que “considera compreensível” a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em não alterar a Selic. Segundo a entidade, expectativas de inflação estão acima do centro das metas, tanto para 2023 como para 2024. Apesar da necessidade de juros altos agora, a confederação pede que processo de redução comece logo.

“Há mais de um ano que a Selic se encontra em patamar alto o suficiente para inibir a atividade econômica e contribuir para a desaceleração da inflação. E a manutenção da taxa de juros vai intensificar essa desaceleração. Por isso, esperamos que o Copom inicie logo o processo de redução da Selic, para evitar custos adicionais à atividade econômica”, destacou o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, no comunicado.

A confederação destacou que o nível atual da Selic inibe a recuperação da economia. Segundo o comunicado, a taxa real, juros menos a inflação, está em torno de 7,5% ao ano, um dos maiores níveis do planeta. Isso significa 3,5 pontos percentuais acima da taxa de juros neutra da economia, que é aquela que não estimula nem desestimula a atividade econômica. A CNI defende cautela na condução dos gastos públicos para evitar que a Selic permaneça em alto patamar.

As expectativas surgidas após a divulgação dos números fiscais da PEC da Transição, a ausência de uma âncora fiscal confiável e o acaloramento das discussões sobre a mudança das metas de inflação e da independência do Banco Central no novo governo explicam, segundo a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), a decisão do Copom. “Nos últimos meses, a economia brasileira passou a sentir mais fortemente os efeitos de uma política monetária contracionista, com recuos na inflação e perda de tração na atividade econômica. Contudo, surgiram elementos no cenário que obrigam o Banco Central a ser cauteloso na definição dos juros”, diz o presidente da Fiergs, Gilberto Petry. Ele enfatiza, no entanto, que os juros, no patamar atual, oneram muito o capital de giro das empresas e oneram a atividade produtiva.

Essas incertezas provocadas por indefinições relativas à política econômica trouxeram um ambiente de expectativas de aumento da inflação. “Apenas a manutenção de uma postura responsável com as contas públicas e a continuidade de uma agenda que possibilite a melhora do ambiente de negócios do país, garantirão a estabilidade da economia e permitirão o início do processo de redução de juros”, destaca o presidente da FIERGS.

Já a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) considerou acertada, diante do aumento das expectativas inflacionárias, a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros da economia (Selic) em 13,75%.

A entidade avalia “no entanto, que o elevado patamar da taxa de juros tem imposto enormes sacrifícios à atividade econômica. Os sinais de exaustão de importantes setores da economia brasileira estão cada vez mais fortes e com consequências diretas sobre a confiança dos empresários”.

A Firjan destaca que, em momento de grande volatilidade e incerteza global, a redução da taxa Selic depende de uma política fiscal crível e responsável. A federação reitera a necessidade urgente de concretização da agenda de reformas estruturais e de criação de um novo arcabouço fiscal que conduza o país para o equilíbrio das contas públicas. ”Esse é o caminho para que a indústria nacional tenha competitividade suficiente para gerar emprego e renda, tornando o Brasil um país mais forte e competitivo”, informou a Firjan, em nota.