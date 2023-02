Anglo American tem alta de 10% na produção no 4º trimestre de 2022

A Anglo American informou nesta quinta-feira, 2, que sua produção no quarto trimestre de 2022 teve crescimento de 10%, na comparação anual, impulsionada pelo projeto Quellaveco, no Peru, que produziu mais de 80 mil toneladas de cobre. A mineradora afirmou que espera produzir entre 840 mil e 930 mil toneladas de cobre no ano atual.

A produção de cobre em 2022 foi de 664 mil toneladas, uma alta de 3% na comparação com o ano anterior. A Anglo American projetou que, neste ano, produzirá de 30 milhões a 33 milhões de quilates de diamantes, 3,6 a 4,0 milhões de onças de metais do grupo da platina, 57 a 61 milhões de toneladas de minério de ferro, e 38 mil a 40 mil toneladas de níquel.

Para 2022, o grupo reportou que sua produção de diamante cresceu 7%, a 34,6 milhões de quilates, com os metais do grupo da platina em baixa de 6%, a 4,02 milhões de onças, o minério de ferro em queda de 7%, a 59,3 milhões de toneladas, e o minério de manganês com alta de 2% na produção, a 3,7 milhões de toneladas.

Já a produção de carvão siderúrgico avançou 1%, a 15,0 milhões de toneladas, e a de níquel caiu 5%, para 39.800 toneladas.