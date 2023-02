Programa IEL Lab da Fiergs tem inscrições prorrogadas

Os desafios lançados pelo IEL Lab com as empresas Novus e Exatron tiveram suas inscrições prorrogadas até 28 de fevereiro. O programa, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), ligado à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em parceria com Sesi-RS e Senai-RS, tem como objetivo conectar startups e indústrias através da aceleração de projetos inovadores.