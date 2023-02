Sindha capacita profissionais que trabalham em cantinas escolares

Capacitar profissionais quanto aos processos de manipulação de alimentos em cantinas escolares é o objetivo de curso realizado pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) no próximo dia 7 de fevereiro, das 14h às 18h. A aula expositiva, que trabalha com exemplos do dia a dia utilizando também estudos de caso, ocorre no Centro de Qualificação da entidade (rua Dr. Barros Cassal, nº 180 - conj. 801 - Porto Alegre).