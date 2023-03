Apex Brasil suspende participação de vinícolas em feiras e missões internacionais

A ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) decidiu suspender a participação das vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi em feiras, missões comerciais e eventos promocionais até que as investigações que apuram trabalho escravo em Bento Gonçalves (RS) sejam concluídas.

Trabalhadores contratados por empresas que prestavam serviços a essas vinícolas foram resgatados em situação análoga à escravidão. Eles estavam em um alojamento onde viviam sob ameaças e vigilância armada e de onde só podiam sair para trabalhar, segundo disseram ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Emprego.

As vinícolas dizem que repudiam violações de direitos humanos e que não tinham conhecimento da situação.

No sábado, os trabalhadores começaram a voltar para casa -a maioria é da Bahia. No mesmo dia, a ApexBrasil solicitou informações à Uvibra (União Brasileira de Vitivinicultura). Segundo a agência de promoção, os questionamentos incluíam as medidas já adotadas e o que será feito para mitigar os riscos de conformidade na cadeia de fornecedores e prestadores de serviços.

A Uvibra foi procurada nesta terça-feira (28), mas não respondeu até a publicação deste texto. A vinícola Aurora diz que respeita a decisão da ApexBrasil e que segue à disposição da agência e das demais autoridades para tratar do assunto.

A Cooperativa Garibaldi e a Salton não se manifestaram sobre a decisão da ApexBrasil. Sobre o resgate dos trabalhadores, as duas disseram que seus contratos com a prestadora de serviços eram somente para carregamento e descarregamento de caminhões. A Aurora também afirmou que a mão de obra terceirizada deveria atuar apenas no setor de carga e descarga da uva.

A Uvibra é a executora do projeto Wines of Brazil, em parceria com a ApexBrasil, desde 2021, que busca promover os vinhos produzidos no Brasil no mercado internacional.

Em geral, essa divulgação acontece em "feiras, realização de eventos promocionais, missões comerciais e outras ações especiais de promoção comercial", segundo o site institucional do projeto.

A ApexBrasil também pediu à Uvibra explicações quanto às condições de trabalho em toda a cadeia produtiva do segmento. O projeto Wines of Brazil tem 23 empresas.

"A ApexBrasil reafirma a relevância do setor para a economia brasileira e continuará a promover seu desenvolvimento, sempre em concordância com os valores da ética e da sustentabilidade que regem esta agência", diz o órgão, em nota.

"A ApexBrasil repudia qualquer ato de violação aos direitos humanos e trabalhistas, conforme diretrizes e normas internas de integridade, expressas em seu Estatuto Social, Código de Ética e Programa de Compliance."