Desemprego cai para 6,1% em 2022 no Rio Grande do Sul

Acompanhando os dados nacionais, o IBGE indicou que o Rio Grande do Sul registrou uma queda na taxa média de desocupação para 6,1% em 2022 contra 8,7% em 2021, também a menor desde 2015. No quarto trimestre de 2022, a taxa de desocupação no Estado foi estimada em 4,6% e na comparação com o 3º trimestre do ano (6,0%), recuou 1,4 ponto percentual.

Segundo o coordenador da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad Contínua no Rio Grande do Sul, Walter Rodrigues, os dados são positivos, mas indicam uma desaceleração na redução da taxa de desemprego. "Tudo indica que em 2023 essa taxa vai se estabilizar, há uma desaceleração no mercado de trabalho e por isso diminuem as vagas disponíveis", afirmou.

Em números absolutos, a população desocupada chegou a 289 mil pessoas no 4º trimestre de 2022, ou seja, diminuiu 23,1% (menos 87 mil pessoas) frente ao 3º trimestre do mesmo ano e caiu 42,1% (menos 211 mil pessoas) ante o mesmo trimestre de 2021. Já a média anual totalizou 379 mil pessoas em 2022, contra 528 mil em 2021.

A situação é diferente, no entanto, nas diversas áreas do Estado. Em Porto Alegre, por exemplo, a desocupação atingiu 5,3% da força de trabalho no último trimestre de 2022, se mantendo estatisticamente estável frente ao trimestre anterior, enquanto na Região Metropolitana chegou a 6,2%, 1,5 pontos percentuais abaixo do 3º trimestre.

Os dados também apontaram que a taxa de desocupação por sexo no Rio Grande do Sul foi de 3,6% para os homens e 6,0% para as mulheres no 4º trimestre de 2022. Já a taxa de desocupação por cor ou raça ficou em 4,2% para a população autodeclarada branca, 6,0% para a parda e 6,9% para a preta. As pessoas com ensino superior também apresentaram a mais baixa taxa de desocupação, apenas 2,2%. "Isso revela questões estruturais do nosso país. Os dados servem para mostrar e embasar políticas públicas. Como temos menos oferta de mão de obra com ensino superior, acaba tendo mais emprego para este público", considerou Rodrigues.

A taxa de informalidade foi de 31,7% da população ocupada (6 milhões), ou 1,9 milhão de trabalhadores informais. No 3º trimestre de 2022, a taxa foi de 31,5% e, no 4º trimestre de 2021, havia sido de 33,0%. A taxa média anual, por sua vez, foi de 32,2%, acima dos 31,5% registrados em 2021. "Embora nacionalmente os números sejam mais altas, é uma taxa significativa para um estado como o nosso", ponderou o coordenador da Pnad.

Taxa média anual (%) de desemprego 2015 - 2022

Brasil

2015 - 8,6

2016 - 11,7

2017 - 12,9

2018 - 12,4

2019 - 12,0

2020 - 13,8

2021 - 13,2

2022 - 9,3

Rio Grande do Sul

2015 - 6,4

2016 - 8,3

2017 - 8,6

2018 - 8,2

2019 - 8,1

2020 - 9,3

2021 - 8,7

2022 - 6,1