Fras-le consolida receita líquida de R$ 3,1 bilhões

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A Fras-le alcançou, em 2022, um novo resultado recorde. A receita líquida consolidada da companhia de Caxias do Sul fechou o ano passado em R$ 3,1 bilhões, alta de 18% na comparação com 2021. O EBITDA atingiu R$ 453 milhões no ano, incremento de 17%, e margem de 14,8%. O lucro líquido, no entanto, sofreu recuo de 3,5%, para R$ 203,3 milhões, com margem líquida de 6,6%, um ponto e meio percentual inferior a 2021. Ao longo do ano, a empresa investiu R$ 106,4 milhões, valor 7,9% inferior ao exercício de 2021.

A receita no mercado externo, que engloba as exportações a partir do Brasil e o desempenho das operações em outros países, somou R$ 1,2 bilhão, aumento de 19%. Com parte dos recursos levantados neste movimento, a Fras-le anunciou em 16 de fevereiro a aquisição da fabricante de autopeças Juratek, do Reino Unido, com investimento de cerca de 18,2 milhões de libras, equivalente a cerca de R$ 150 milhões. Os resultados alcançados no ano passado superaram as projeções de guidance estabelecidas, tanto em receita líquida consolidada como na participação do mercado externo.

Para o diretor de Relações com Investidores, Hemerson de Souza, o ano foi um novo marco de consolidação da estratégia de negócio da companhia, concentrado no mercado de reposição de autopeças para o controle de movimentos e diversificado em geografias alcançadas e portfólio de produtos. “Mais uma vez, alcançamos os maiores e melhores indicadores financeiros de nossa história, frutos da assertividade da estratégia que adotamos”, avalia. O mercado de reposição participou com 87% da receita total da companhia, com incremento de 16,9%, somando R$ 2,66 bilhões. O segmento de montadoras representou 13%, com R$ 397,5 milhões, avanço de 29,6%.

O ano de 2022 também foi marcado por evoluções em alguns dos projetos estratégicos, como a consolidação do Centro de Distribuição integrado em Extrema (MG) e um novo centro operacional na Argentina, que potencializou as sinergias entre as empresas controladas da Fras-le. O investimento contínuo em iniciativas de economia circular e logística reversa, e a aposta em energias limpas para as operações, com a inauguração da primeira usina de geração fotovoltaica na fábrica da China, são exemplos da trajetória percorrida para alcançar os compromissos estabelecidos na Ambição ESG da Companhia. “Acreditamos que 2023 será mais um ano importante para a Fras-le. Seguiremos investindo em tecnologias disruptivas, na evolução das marcas e dos produtos, na automação de processos e na expansão de territórios ao redor do globo, buscando o equilíbrio constante das operações no Brasil e no exterior”, acrescentou o presidente e CEO da Fras-le, Sérgio L. Carvalho.