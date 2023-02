Prefeitura de Bento Gonçalves vai cadastrar trabalhadores a partir da próxima colheita da uva

A prefeitura de Bento Gonçalves vai cadastrar os trabalhadores que chegarem ao município para trabalhar na colheita da uva. A medida faz parte de uma série de ações que serão implementadas para evitar que novos casos de trabalho escravo no setor vitivinícola voltem a ocorrer. Na quarta-feira passada (22), operação conjunta entre a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho (MPT-RS), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal resgatou 192 homens em condições análogas à escravidão . Eles haviam sido contratados por uma terceirizada para trabalhar na colheita de uva em Bento Gonçalves . A empresa prestava serviços para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton.

Na segunda-feira (27), o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB) e diversas entidades ligadas à cadeia produtiva do vinho realizaram uma reunião para debater as iniciativas, que contemplam ainda a criação de uma Central do Trabalhador para o recebimento de denúncias. O encontro resultou na elaboração de um manifesto conjunto pela defesa do trabalho digno (leia a íntegra no final do texto).

Após o apoio dados aos trabalhadores resgatados, como o abrigo no Ginásio Municipal, alimentação, assistência médica, apoio jurídico e o translado até seu estado de origem, a Bahia, a prefeitura está conversando com representantes do setor produtivo. A intenção, explica o prefeito, é “criar um pacto da cidade como sociedade para evitar que isso aconteça de novo”. O primeiro ponto colocado em prática é uma fiscalização geral com a vistoria em alojamentos e assistência social para tentar identificar se existem casos similares, evitando assim que a situação se repita.

A partir da próxima safra de uva será feito o cadastramento dos trabalhadores que chegarem à cidade para a colheita. “Milhares de pessoas vêm para Bento Gonçalves e a serra gaúcha todos os anos participar da colheita. A gente não sabe quem são essas pessoas, elas vêm para cá contratadas por uma empresa terceirizada, muitos vêm diretamente com cada proprietário. Precisamos ter o cadastro dessas pessoas para fazer um acompanhamento”, afirma Siqueira.

O cadastramento possibilitará acompanhar onde os trabalhadores estão alojados, como são tratadas e dar apoio se eles tiverem algum problema de saúde. “As grandes empresas conseguirão fazer isso de uma forma protocolar, assim como a prefeitura terá acesso aos dados. São ações simples mas podem dar um grande retorno de informações para a prefeitura”, destaca.

O prefeito critica o “cancelamento” das vinícolas e vinhos e sucos da Serra que vem sendo proposto nos últimos dias. “É preciso entender a situação e aprender com ela, mas tenho que defender as vinícolas de Bento Gonçalves e os nossos agricultores. Temos em torno de 7 mil pessoas que são agricultores, não posso generalizar uma situação e fazer com que todas essas pessoas sejam punidas por um cancelamento de produtos. É uma história de mais de 100 anos”, afirma Siqueira. Ele complementa lembrando que Bento sempre teve tradição em receber quem vem de fora e que hoje mais de 52% da população não nasceu na cidade. “O cancelamento pode ser o normal hoje no mundo inteiro, mas são muitas pessoas afetadas por esse comportamento”, ressalta.

Leia a íntegra do manifesto:

"MANIFESTAÇÃO COLETIVA SOBRE MEDIDAS EM DEFESA DO TRABALHO DIGNO E DOS NOSSOS VALORES

A Serra Gaúcha tem uma história de trabalho e acolhimento. Essa terra recebeu nossos antepassados que — com esforço e boa-fé — fortificaram uma sociedade justa, fraterna e humana. Uma comunidade empreendedora, que construiu oportunidades e leva para todo o mundo essa identidade cultural.

Em respeito a essa trajetória, jamais silenciaríamos nem deixaríamos de adotar medidas concretas para enfrentar o fato ocorrido em nossa região, ainda que seja um episódio pontual, e que a responsabilidade direta seja de uma empresa de serviços, que atende diversos segmentos. Mais do que isso: nos movem a agir para que não se repitam episódios que causam tanta indignação e tristeza em todos nós.

Com esse objetivo, em encontro liderado pela Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves na segunda-feira (27), o poder público e entidades representativas do setor CONSEVITIS, UVIBRA, FECOVINHO, AGAVI, SINDIVINHOS, ASBRASUCO, COMISSÃO INTERESTADUAL DA UVA, Centro da Indústria Comércio e Serviços (CIC BG), Conselho Municipal do Turismo (Comtur), Bento Convention & Visitors Bureau, Segh Uva e Vinho, Aprovale e Associações e rotas: Rio das Antas, Encantos da Eulália, Cantinas Históricas, Associação dos Guias de Turismo, Caminhos de Pedra, manifestam que:

1 - O fato ocorrido merece total repúdio de todos que prezam pela dignidade humana. A ocorrência não representa as práticas do setor, as vinícolas, as mais de 20 mil famílias de produtores, o segmento produtivo da cidade e, tampouco, a história da nossa comunidade.

2 -Todos os envolvidos têm o dever de tratar o tema com máxima seriedade e encaminhar soluções concretas. E assim já estamos fazendo.

3 - As primeiras medidas adotadas foram de acolhimento aos trabalhadores — abrigando e cuidando de sua saúde —, até que pudessem retornar para casa em segurança e com dignidade. Mas aqui seguimos com foco total na implantação de medidas rigorosas de enfrentamento ao problema.

4 - Imediatamente foi iniciada uma força-tarefa de fiscalização em alojamentos, visando verificar as condições oferecidas aos trabalhadores. Essa iniciativa será consolidada em um programa permanente.

5 - Também foi definida a intensificação da fiscalização de fornecedores e prestadores de serviços do setor, buscando o cumprimento dos requisitos legais e trabalhistas — tais como uso de EPIs, fornecimento de alimentação e carga horária de trabalho.

6 - Será iniciado, nas próximas semanas, o programa de comunicação, conscientização e qualificação para toda cadeia vitivinícola, incluindo produtores rurais e safristas — garantindo o acolhimento correto e o zelo à legislação.

7 – Será criada a Central do Trabalhador. A unidade atenderá diretamente os operários, recebendo denúncias e orientando os profissionais.

8 - Todo o segmento promoverá os aprimoramentos internos de fiscalização e ouvidoria, assegurando que as ações de terceirizados também sejam acompanhadas com rigor.

9 - Tanto o poder público como o setor privado seguirão atuando em conjunto com as forças responsáveis pela investigação e pelo acompanhamento dos direitos humanos e trabalhistas — o que certamente acarretará em novas ações, que serão oportunamente divulgadas.

O manifesto tem o propósito de garantir que o trabalho não se encerre com as ações aqui apresentadas. Precisamos, todos, seguir vigilantes e ainda mais ativos no enfrentamento de um problema que, infelizmente, ainda é realidade Brasil afora. Evoluir é uma necessidade e um compromisso que assumimos publicamente, respeitando valores e princípios tão caros a uma comunidade que não pode ser estigmatizada por episódios que não representam sua essência.

Com união e transparência, vamos superar este momento e honrar o que sempre fomos: uma terra de oportunidades que acolhe a todos."