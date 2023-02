Porto Alegre apresenta o maior ticket médio por dívida em janeiro

Levantamento da Serasa Experian, divulgado na manhã desta segunda-feira (27), aponta Porto Alegre como a capital brasileira com maior ticket médio por dívida em janeiro: no valor de R$ 1,828,35. No Rio Grande do Sul, que soma 3,4 milhões de inadimplentes, a quantia proporcional é de R$ 1.301, 88.

Das 12 milhões de dívidas em aberto no Estado – com valor médio de R$ 4.734,50 por CPF –, a maioria dos débitos dizem respeito ao segmento de Bancos e Cartões (31,52%), seguido de Utilities/Contas Básicas (18%) e Varejo (8,9%). A Serasa faz essa separação de dados para avaliar a soma das dívidas por pessoa quanto o valor médio de cada uma delas.

Quando a abordagem se refere a nível nacional, o Brasil alcançou no mês passado o recorde de 70,09 milhões de brasileiros inadimplentes e 252 milhões de dívidas ativas registradas. O valor médio da dívida do brasileiro inadimplente é de R$ 4.612,28, um aumento de 2,6% comparado a dezembro de 2022, e o volume total da cifra devedora chega a R$ 323 bilhões, mais de 3% de crescimento em relação ao mês anterior.

Segundo o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, os picos recentes de inadimplência no País tinham sido durante as grandes ondas de Covid-19, quando a pandemia exigiu o confinamento e o fechamento temporário do comércio e dos serviços não essenciais. Neste momento, esses indicadores refletem a perda de poder aquisitivo das pessoas e o crescimento da inflação registrada nos últimos meses. “A inadimplência no Brasil cresceu em 10,8 milhões de pessoas nos últimos cinco anos”, detalha o especialista.

Outra peculiaridade destacada por Rabi é o aumento da participação de mulheres e de idosos nas listas de devedores. O incremento feminino está ligado à remuneração e ao fato de grande parte delas serem provedoras dos lares. “Em relação à faixa etária, que vem aumentando desde 2016, podemos creditar ao crescimento do desemprego. Isso levou aos familiares precisarem recorrer aos idosos para completarem suas rendas mensais”, destaca o economista. De setembro passado até janeiro deste ano, o número de representantes da terceira idade com dívidas subiu 15%, e hoje eles são 12,5 milhões no País.

Para tentar conter, e até reverter a insolvência no País, a empresa realiza um novo mutirão nacional de negociação por meio dos seus canais digitais, com descontos e benefícios que estimulam e facilitam o pagamento de dívidas. O Feirão Serasa Limpa Nome já iniciou e segue até o dia 31 de março, reunindo 425 empresas com descontos que chegam a até 99%.

De acordo com a gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, Aline Maciel, essas parceiras integram inúmeros segmentos, como bancos, securitizadoras (empresas que compram dívidas), financeiras, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros que estão disponibilizando um total de 365 milhões de ofertas de negociações, sendo que 113 milhões delas poderão ser quitadas por até R$ 100,00. Ao todo, 107 milhões de brasileiros terão ofertas disponíveis nesta edição.

Além de sair com o nome limpo na hora, os consumidores podem solicitar o “Extrato Serasa”, comprovando que não têm mais débitos pendentes no cadastro da empresa. Em novembro de 2022, foram disponibilizados um total de R$ 20 bilhões de descontos aos brasileiros, o maior volume já alcançado pelo evento.

No final do ano passado, mais de 7 milhões de pessoas saíram das listas e começaram o ano com acesso ao crédito. “Nossa meta agora é ainda maior e, como a inadimplência retomou em viés de alta, decidimos oferecer mais uma oportunidade para quem não conseguiu negociar em novembro e dezembro”, explica Aline.