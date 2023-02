Bolsas da Ásia fecham em baixa, após Wall Street amargar pior semana do ano

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, (27) após Wall Street amargar sua pior semana em 2023 em meio a preocupações com a trajetória dos juros nos EUA. Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi caiu 0,87% em Seul, a 2.402,64 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 0,11% em Tóquio, a 27.423,96 pontos, e o Hang Seng cedeu 0,33% em Hong Kong, a 19.943,51 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve queda de 0,28%, a 3.258,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,74%, a 2.124,88 pontos.

Em Taiwan, a bolsa não operou e seguirá fechada na terça-feira devido a um feriado local.

O mau humor na região asiática veio após as bolsas de Nova York sofrerem perdas de cerca de 3% na semana passada, as maiores neste ano, após dados da inflação PCE dos EUA acima do esperado levarem analistas a revisar para cima projeções de quanto o Federal Reserve (Fed, o BC americano) terá de elevar juros para desacelerar a economia e conter a alta dos preços.

No Japão, o nomeado para ocupar a presidência do BoJ - o BC do país -, Kazuo Ueda, defendeu nesta segunda-feira a manutenção da atual política monetária ultra-acomodatícia, com o argumento de que os méritos da postura de relaxamento são maiores do que seus efeitos colaterais. A expectativa é que Ueda assuma o comando do BoJ, no lugar de Haruhiko Kuroda, a partir de abril.

Na Oceania, a bolsa australiana teve perdas em quase todos os setores. O S&P/ASX 200 caiu 1,12% em Sydney, a 7.224,80, em seu pior pregão desde 3 de janeiro.