Após acordo, trabalhadores voltam para casa

Os trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves começaram a voltar para casa na noite de sexta-feira. Em acordo com autoridades, o contratante se comprometeu a pagar as verbas rescisórias de cada um. Segundo o MPT (Ministério Público do Trabalho), eles foram alocados em quatro ônibus com destino à Bahia, com garantia de custeio da alimentação durante a viagem. Apenas 12 permaneceram no Rio Grande do Sul, onde residem.

O MPT negociou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) emergencial com o dono da empresa que os contratou, garantindo que cada um recebesse R$ 500 em dinheiro. O restante das verbas rescisórias será quitado até o próximo dia 28. "Está estabelecido no TAC que o empresário deverá apresentar a comprovação dos pagamentos sob pena de ajuizamento de uma ação civil pública por danos morais coletivos, além de multa correspondente a 30% do valor devido", disse o MPT.

Estima-se que o total das verbas rescisórias some R$ 1 milhão. Os valores a serem pagos pela empresa contratante, segundo o TAC, também não quitam os contratos de trabalho, nem significam que há renúncia de direitos individuais trabalhistas. Ou seja, os trabalhadores poderão reclamar esses valores, inclusive com ação trabalhista.

Ao longo da semana, será agendada audiência com a empresa empregadora e com as vinícolas para prosseguimento da negociação de indenizações individuais e coletiva e também para a definição de obrigações que previnam novas ocorrências semelhantes. "Os próximos passos são acompanhar o integral pagamento dos valores devidos e estabelecer obrigações para prevenir novas ocorrências com relação a esse grupo de empresas intermediadoras", afirmou a procuradora Ana Lucia Stumpf González.