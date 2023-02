Irani registra lucro líquido recorde de R＄378 milhões em 2022

A Irani Papel e Embalagem encerrou o ano de 2022 com recorde de lucro líquido, de R 378,21 milhões, o que representa expansão de 32,6% se comparado ao ano anterior. Os indicadores financeiros divulgados pela companhia apontam resultados também recordes em sua receita líquida, de R 1.686,66 bilhão, resultado 5% acima do registrado em 2021. Adicionalmente, o Ebitda ajustado de R 537,99 milhões foi o maior da história da empresa, com alta de 8,9% frente ao registrado em 2021.

O resultado positivo da companhia foi impulsionado, principalmente, pelo crescimento da conscientização e busca pela sustentabilidade de alguns mercados, o que reflete diretamente na demanda de embalagens sustentáveis. Além disso, o crescimento do setor alimentício e de serviços de e-commerce registrado nos últimos anos contribuiu para o volume de vendas do segmento Embalagens Sustentáveis (Papelão Ondulado), que registrou produção de 159,8 mil toneladas em 2022, aumento 1,5% na comparação com 2021.

“Os índices de 2022 foram alcançados após resultados já robustos em 2021. Isso reforça o entendimento geral de que não foi um ano fora da curva, mas alinhado com a tendência secular por sustentabilidade”, destaca o diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores da Irani, Odivan Cargnin. “Seguem em alta, por exemplo, a demanda por sacolas de papel kraft, pelo varejo, assim como a opção dos consumidores pelo delivery, que exige embalagens de papel para transporte. São dois segmentos em que a Irani é referência no País”, ressalta o executivo.

O avanço apresentado pela Irani no ano de 2022 também reforça a estratégia desenvolvida pela companhia nos últimos dois anos, que prioriza investimentos com foco no crescimento sustentável e na ampliação de competitividade no mercado, principalmente por meio da Plataforma Gaia, que tem como objetivo a eficiência energética e a modernização produtiva das unidades da empresa.

“Nossos resultados positivos recorrentes nos últimos anos comprovam a resiliência da companhia e a assertividade da empresa na condução dos negócios e nas práticas de governança, que têm impulsionado nosso crescimento sustentável, com receitas recordes e margens consistentes”, reforça o diretor-presidente da companhia, Sérgio Ribas.