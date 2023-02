Sicredi projeta presença em 96% do Rio Grande do Sul neste ano

O Sicredi encerrou 2022 com mais de 2,2 milhões de novos associados, um crescimento de 10% em comparação com 2021. Para 2023, a instituição projeta cerca de 690 pontos de atendimento no Estado, com a inauguração de mais de 40 ao longo do ano, representando uma cobertura de 96% do Rio Grande do Sul.

Já no Brasil, estima um número superior a 480 cidades. Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com presença nacional e mais de 6 milhões de associados, o Sicredi atua nos 26 estados e no Distrito Federal.

Aliado ao propósito de ampliar sua rede física, a instituição também fortaleceu no ano passado sua atuação digital por meio de múltiplos canais de atendimento, "a fim de proporcionar ainda maior segurança e proximidade independentemente de onde o associado estiver". As informações são da assessoria do Sicredi.

Ainda em nível nacional, o Sicredi registrou, em 2022, crescimento do número de pontos de atendimento,

passando de pouco mais de 2,2 mil, em 2021, para mais de 2.430. Também houve aumento no número de municípios brasileiros onde a instituição está presente, passando de mais de 1,5 mil para mais de 1,7 mil.

“Nosso principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade

de vida dos associados e da sociedade, no campo e na cidade. É neste sentido que o Sicredi busca,

a cada ano, estar cada vez mais presente e próximo das pessoas. Só assim é possível compreender

as necessidades e as demandas locais, bem como fomentar a vocação das localidades. Isso

fortalece o ciclo virtuoso do cooperativismo e permite que possamos oferecer soluções financeiras

mais justas aos associados, fomentando a geração de emprego e renda”, explica o presidente da

Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.