Dólar abre em queda após pistas sobre a trajetória do aperto monetário dos Estados Unidos

O dólar caía frente ao real nos primeiros negócios desta quinta-feira (23), acompanhando o alívio no sentimento internacional e com investidores aguardando a divulgação de mais dados econômicos dos Estados Unidos, que podem oferecer pistas sobre a trajetória de aperto monetário do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA).

Às 9h09 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,56%, a R$ 5,1419 na venda.

Na B3, às 9h09 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,21%, a R$ 5,1475.

A Bolsa fechou em baixa nesta quarta-feira (22), na volta do feriado de Carnaval, enquanto o dólar ficou mais próximo da estabilidade. Houve uma piora no humor dos investidores após a divulgação da ata da última reunião de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que aponta um cenário de juros altos por mais tempo.

O Ibovespa fechou o dia em baixa de 1,85%, a 107.152 pontos, pior patamar desde o dia 04 de janeiro. Na mínima do dia, o índice chegou a ficar abaixo dos 107 mil pontos.

O dólar fechou em alta de 0,07%%, a R$ 5,166. A moeda americana chegou a atingir a máxima de R$ 5,21 durante o pregão desta quarta, que teve início às 13h00.

No mercado de juros, a ata do Fed intensificou o movimento de alta. Nos contratos com vencimento em janeiro de 2024, as taxas subiram de 13,24% do fechamento da última sexta-feira (17) para 13,39% ao ano. Para janeiro de 2025, os juros avançaram de 12,52% para 12,66% ao ano. Para janeiro de 2027, a taxa variou de 12,83% para 12,93%.

A ata do comitê que decide sobre os juros nos Estados Unidos mostra que o Fed vai manter uma política mais dura "até os dados passarem maior confiança de que a inflação esteja numa trajetória consistente em direção à meta de 2% ao ano."

A grande maioria dos membros do comitê foi favorável a uma alta de 0,25 ponto percentual na última reunião, mas alguns apoiaram um aumento de 0,50 ponto. Atualmente, a taxa de juros nos Estados Unidos está no intervalo entre 4,50% e 4,75%.

O clima de maior aversão a risco afeta também as commodities. O petróleo do tipo Brent recuava mais de 3% perto das 18h30. Assim, as ações da Petrobras recuaram mais de 2%.

Os principais índices americanos operavam próximos da estabilidade antes da divulgação da ata do Fed, e passaram a cair minutos depois.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,26%, melhorando um pouco o desempenho na reta final do pregão. O S&P 500 caiu 0,16%, e o Nasdaq fechou em alta de 0,13%.