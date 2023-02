Sulpetro alerta para aumento de até R$ 0,30 na gasolina por parte das distribuidoras

O Sulpetro, entidade que representa os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul, tem recebido queixas de revendedores de diferentes regiões do Estado, especialmente os “bandeira branca” (independente), sobre o aumento no valor da gasolina entre R$ 0,15 e até R$ 0,30, por litro do produto, por parte das distribuidoras. Os empresários relatam que, entre os argumentos das companhias para o acréscimo no preço do combustível, estão a elevação do etanol anidro e o frete.

Este último em função da manutenção programada da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) que, com isso, diminuiu a produção de gasolina, obrigando as distribuidoras a trazerem o produto de outros estados. “Estamos apreensivos não somente com esta alta no preço da gasolina e com a falta do produto no mercado, mas com a provável elevação que deverá ocorrer nos próximos dias com o retorno da cobrança de PIS e Cofins”, avisa o presidente do Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua.

Ele refere-se ao fato de que, em 28 de fevereiro, encerra-se o prazo da desoneração dos tributos federais sobre a gasolina e o álcool, que foi prorrogada pelo governo federal em 2 de janeiro deste ano. “A cobrança dos impostos provavelmente voltara em 1º de março, o que acabará provocando o aumento dos valores”, projeta Dal’Aqua.