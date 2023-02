Nova trilha ecológica em Gramado será aberta no primeiro semestre deste ano

Gramado é um dos destinos da serra gaúcha mais procurados para caminhadas em meio à floresta nativa, transformando a viagem em um momento de reflexão e integração com o ecossistema local. Nesse sentido, o Wyndham Gramado Termas Resort & Spa lançará até o final do primeiro semestre deste ano uma trilha exclusiva de turismo ecológico pela área de conservação do empreendimento.

A estrutura do Wyndham Gramado Termas Resort & Spa foi construída em apenas 13% do terreno de 220 mil metros quadrados, preservando o ecossistema local. “Com o projeto já aprovado pela prefeitura e órgãos ambientais, começamos a abrir o traçado. O passeio terá 600 metros, desembocando em uma pequena cascata que tem na propriedade. A visitas serão guiadas por um funcionário, com horários agendados”, explica o gerente geral do Wyndham, Marc Balanger. Ele destaca que, para a viabilização desta iniciativa, está previsto um investimento inicial de R$ 100 mil.

Mesmo sendo restrito aos usuários do hotel, o gestor garante que o passeio deve contar com um público significativo, pois o resort, inaugurado em 2019, “tem mais de 7,4 mil cotistas, garantindo uma significativa rotatividade dos 464 quartos ao longo do ano”. Além disso, os mais de 75 milhões de associados da rede em todo o mundo podem também vir conhecer as belezas do local, fazendo um intercâmbio ecológico.

De acordo com Balanger, a preocupação com o meio ambiente está presente desde a pedra fundamental do empreendimento. Seguindo o conceito Green Building, foi o primeiro da Região das Hortênsias a investir nesta certificação internacional garantindo que todo o processo de construção e posterior funcionamento sejam sustentáveis.

Entre as tecnologias ecologicamente corretas utilizadas, destaque para o paisagismo com vegetação adaptada ao microclima, reuso de água da chuva nos vasos sanitários e irrigação, chuveiros e torneiras de alta performance, itens que reduzem o consumo de água, sensores de presença em todas as áreas condominiais internas e previsão de iluminação natural em quase todos os ambientes, reduzindo o consumo de energia.

Outras atrações ecológicas

Garden Park Gramado - Em uma extensa área de 138 mil metros quadrados, o parque idealizado pelo empresário André Tissot foi pensado, projetado e executado durante três décadas. O local conta com mais de 100 mil árvores, como as espécies nativas, araucárias, ipês, cedros. O Garden tem 23 atrativos entre caminhos de azaléias, lavandas, túnel de rosas, carvalhos, pontes pencil, entre outras. Ao todo, são quatro quilômetros de trilhas, que levam para diferentes pontos do atrativo.

Pé da Cascata Explorer – O passeio permite a visão da queda d’água de um ângulo diferente. A trilha guiada permite escutar o som da cascata, do Arroio Caracol e dos pássaros, sentir os aromas da mata nativa e o vento, o orvalho e as gotas de água.

Parque Tomasini – Espaço ao ar livre com atividades como tirolesa, pedalinhos, passeios a cavalo, karts, um restaurante, loja e a Mina (passeio por mais de 80 metros de túneis subterrâneos que dão a sensação de se estar em uma mina de verdade).

Le Jardin – O local permanece florido o ano todo e conta ainda com loja, estufa de produção de flores e um bistrô. A propriedade de mais de 4 hectares localizada bem na entrada de Gramado também exibe diversas plantas exóticas e espécies inéditas no Brasil.

Parque dos Pinheiros - Com 133 hectares de área, o local é uma área rica ambientalmente destinada para conservação ambiental e contemplação de cursos hídricos, fauna e vegetação. Há possibilidade de caminhadas, chimarrão e piquenique nas áreas de livre circulação.