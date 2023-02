Sine retoma atendimento nesta quarta-feira em Porto Alegre com oferta de 2.357 vagas

O Sine Municipal retoma o atendimento a partir do meio-dia desta quarta-feira (22) em Porto Alegre com 2.357 vagas disponíveis. O destaque fica com as 331 oportunidades de trabalho na função de merendeiro (a) e 300 para técnico agrícola.

Na construção civil, a função com o maior número de vagas disponíveis nesta semana é a de pedreiro, com 151. No setor de serviços, há 104 oportunidades para consultor de vendas.

Nesta semana, mais de 200 vagas disponíveis são exclusivas para pessoas com deficiência, sendo 104 delas para o posto de operador de vendas em lojas.

Os interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade do Sine Municipal na avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A carta também pode ser solicitada pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. As informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]

Nesta quinta-feira (23), a partir das 9h, serão realizadas entrevistas de emprego para 30 vagas de leiturista. A empresa contratante estará no Sine para iniciar o processo seletivo com os candidatos. São vagas para leiturista pedestre e motociclista, sendo necessário, neste caso, ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria, além de Ensino Médio completo. Não é necessário comprovar experiência na área e a empresa aceita moradores de Porto Alegre, Viamão e Alvorada.