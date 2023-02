fechamento

CNH e passaporte

Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza que inadimplentes (pessoas com dívidas em atraso) percam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte não permite a retenção desses documentos de forma automática. Especialistas explicam que, para que se chegue ao bloqueio efetivo de CNH e passaporte, é necessário um processo judicial em que já se cobre a dívida, ou seja, já na fase de execução, quando não existe mais debate a respeito do débito.

ICMS

Desde que recorreram ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra as perdas provocadas pela queda forçada do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em 2022, oito Estados já deixaram de pagar à União R$ 10,96 bi em parcelas das dívidas com o governo federal. Pela lei, a União deveria bancar parte dos prejuízos na arrecadação do ICMS, mas o então presidente Jair Bolsonaro se recusou a fazê-lo, e agora o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, negocia quanto transferir aos estados.

Combustíveis

O preço médio da gasolina registrou baixa de 0,2%, para R$ 5,07 por litro, entre os dias 12 e 18 deste mês. Na semana anterior, o valor era de R$ 5,08. Já o preço médio do diesel S-10 apresentou queda maior, de 3,5%, para R$ 6,10 por litro. Houve uma redução de R$ 0,22 em relação ao preço médio da semana anterior - de R$ 6,32. Os dados são de pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segurança

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou ontem que o tenente-coronel da reserva da Brigada Militar Alexandre Augusto Aragon será o novo secretário Municipal de Segurança. A posse será realizada nesta quinta-feira. Aragon atua na prefeitura como coordenador para Ações de Recuperação do Centro Histórico na Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas (Smpae). O cargo foi exercido nos últimos dois anos pelo coronel Mário Ikeda, que assumiu como adjunto na segurança estadual.

Lojas Americanas

A maior percepção de risco de calote no recebimento de aluguel da varejista deve trazer à tona mais casos de indisposição entre os donos de imóveis comerciais e os inquilinos. Gestores de fundos imobiliários, analistas e advogados preveem que haverá um endurecimento das cobranças de valores atrasados daqui para frente, incluindo até mesmo "processos relâmpagos de despejo".