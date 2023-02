Exportações da indústria gaúcha crescem 13,4% em janeiro

A indústria de transformação do Rio Grande do Sul começa 2023 com crescimento nas exportações. Em janeiro, apresentou faturamento de US$ 1,39 bilhão, o que representa uma elevação de US$ 165 milhões, 13,4% superior em comparação ao mesmo período do ano passado. O aumento das vendas externas se justifica principalmente pela melhora do ambiente externo, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), ao analisar os resultados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Os principais destinos são a China (US$ 317,5 milhões), os Estados Unidos (US$ 105,2 milhões) e a Argentina (US$ 77,4 milhões).

O incremento das vendas externas para a China se explica pelas festas de ano novo (22 de janeiro no calendário chinês), e também à melhora nas perspectivas de crescimento daquele país, à abertura do mercado e ao fim da política de Covid-zero, que contribuiu para o aumento na demanda.

Dos 23 setores exportadores da indústria de transformação do Rio Grande do Sul, somente 11 apresentaram avanços no faturamento, comparando-se com o mesmo período do ano passado. O efeito preço se mostrou preponderante para explicar a maior receita, pois a quantidade exportada caiu 15,6%. Porém, no acumulado em 12 meses, houve alta 21,2% no faturamento da indústria, com as quantidades avançando 4,4% e os preços, 16%.

O setor de alimentos foi o principal destaque no primeiro mês de 2023, com US$ 471,7 milhões em produtos exportados, avanço de 25,3% na comparação com janeiro de 2022. China (US$ 63,7 milhões) e Índia (US$ 44,8 milhões) estiveram entre os principais destinos do setor. Já o tabaco apresentou incremento, em relação ao mesmo mês de 2022, de US$ 81,6 milhões.

Também subiram as exportações em máquinas e equipamentos, mais US$ 26,8 milhões. Os produtos de maior relevância na pauta desse setor foram máquinas e equipamentos agrícolas (US$ 31,2 milhões) e tratores (US$ 19,1 milhões). Em contrapartida, houve queda na quantidade exportada de tratores: em janeiro de 2022 foram 558 unidades, enquanto em janeiro de 2023, apenas 413. Mesmo assim, novamente o efeito preço (+31,2%) foi o que mais influenciou para explicar o avanço de 36,2% das exportações no setor de Máquinas e equipamentos.

IMPORTAÇÕES

O Rio Grande do Sul importou US$ 1,41 bilhão em produtos, o que representa um incremento, comparando-se com janeiro de 2022, de US$ 613,7 milhões. As principais origem dos produtos importados foram Argélia, China e Argentina. Quanto aos produtos, a demanda maior do Estado foi por óleo bruto de petróleo e naftas. Em relação aos setores de origem dos produtos importados, se destacaram Extração de petróleo e gás, Coque e derivados do petróleo e Biocombustíveis.