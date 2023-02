Exportações do agronegócio crescem 16,5% em janeiro ante 1 ano, para US$ 10,23 bi

As exportações do agronegócio atingiram US$ 10,23 bilhões em janeiro, alta de 16,5% em relação a igual mês do ano passado. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, o valor recorde se deveu ao incremento dos preços médios de exportação (+10,5%) e da quantidade embarcada (+5,5%).

"Os produtos exportados que mais se destacaram nesse primeiro mês do ano foram o milho, as carnes (bovina, suína e de frango) e o açúcar", informou. As importações do agronegócio também subiram, 38,2%, para US$ 1,54 bilhão, segundo a pasta.

As vendas externas de milho somaram US$ 1,8 bilhão, incremento de 166,4% na comparação com janeiro do ano anterior. Já as vendas de carnes atingiram quase US$ 2 bilhões, também recorde para os meses de janeiro. As vendas externas de açúcar totalizaram US$ 870 milhões, alta de 68%.

O complexo soja (grãos, farelo e óleo) somou US$ 1,5 bilhão em exportações, recuo de 26,6%. "O setor foi influenciado pela baixa disponibilidade de soja em virtude do ritmo lento da colheita, devido ao volume de chuvas", disse a Conab.