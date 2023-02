Dólar cai 0,16% e Ibovespa sobe 0,31%

O Ibovespa emendou segundo dia de ganhos e retomou o nível de 110 mil pontos durante a sessão, mas, como ontem, perdeu força em direção ao fim, sem conseguir sustentá-lo no fechamento. A virada no câmbio à tarde contribuiu para que o índice da B3 mudasse de sinal, na contramão do dia negativo em Nova York. No fechamento, a referência mostrava leve alta de 0,31%, aos 109.941,46 pontos, com os três índices de Nova York acentuando perdas no encerramento, acima de 1% na sessão.

O Ibovespa oscilou entre mínima de 108.377,51 e máxima de 110.436,98 ( 0,76%), saindo de abertura aos 109.599,20 pontos. Na semana, o Ibovespa acumula ganho de 1,72%, cedendo ainda 3,08% no mês, mas passando ao positivo, ainda que levemente, no ano ( 0,19%). Após ter sido reforçado ontem pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa, o giro ficou em R$ 28,8 bilhões.

"Mais cedo, o Ibovespa acompanhava Nova York, onde os índices de ações refletiram a leitura da inflação ao produtor nos Estados Unidos e declarações de autoridade do Fed sobre os juros americanos. À tarde, veio melhora no câmbio, e o alinhamento de Petrobras, Vale e bancos, no positivo, deu suporte ao índice da B3", diz Gustavo Harada, chefe da mesa de renda variável da Blackbird Investimentos.

No fechamento, contudo, acompanhando a piora no fim do dia em Nova York, Petrobras ON (-0,10%) e PN ( 0,41%) não mostravam sinal único, enquanto Vale limitava o ganho do dia a 0,21% (ON). Destaque no fechamento ainda para os grandes bancos, com ganhos até 1,89% (Bradesco PN) no encerramento da sessão, embora também moderados em relação aos vistos mais cedo. Na ponta do Ibovespa, CVC ( 7,23%), Hapvida ( 4,06%) e Petz ( 3,69%), com Minerva (-5,72%), Azul (-4,52%) e Cyrela (-4,33%) no lado oposto.

Lá fora, a expectativa do mercado de que o Federal Reserve eleve os juros de referência em 50 pontos-base na próxima reunião, em março, aumentou de 12,2%, ontem, aproximando-se hoje de 20%, por volta do meio-dia, com perspectiva de mais aperto monetário a partir de comentários da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester.

No quadro doméstico, por outro lado, a antecipação de trechos da entrevista do presidente Lula à CNN e a rápida reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), a primeira de Roberto Campos Neto (BC) com os novos ministros da Fazenda (Fernando Haddad) e do Planejamento (Simone Tebet), contribuíram para a percepção de que o pior momento da fervura em torno do nível da Selic e das metas de inflação possa ter ficado para trás.

Embora seja "um pouco cedo" para dizer que a questão tenha sido superada, o mercado começa a se ajustar à perspectiva de uma "meta (de inflação) mais condizível com o cenário", observa Harada, da Blackbird Investimentos.

Após uma arrancada pela manhã, quando chegou a superar o teto de R$ 5,25, o dólar apresentou um comportamento instável ao longo da tarde, em meio à reversão parcial dos ganhos da moeda americana no exterior e a novas declarações do presidente Lula sobre a relação do governo com o Banco Central. Com trocas de sinal nas últimas horas de negócios, o dólar encerrou o pregão desta quinta-feira cotado a R$ 5,2115, em baixa de 0,16%.

Em entrevista à CNN Brasil, Lula, que teria sido aconselhado a baixar o tom nas críticas à gestão da política monetária, disse que "não interessa brigar com um cidadão que é o presidente do BC". O presidente, contudo, não deixou de espicaçar Campos Neto ao dizer que o levará a visitar os lugares mais miseráveis do país. "Ele tem que saber que, neste país, a gente tem que governar para pessoas que mais necessitam", disse.

Para o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, há uma estratégia por parte de uma ala do governo de diminuir a temperatura política, na tentativa de reduzir danos provocados pelos ataques recentes de Lula a Campos Neto. "Os bombeiros de plantão estão fazendo o rescaldo do incêndio que o presidente colocou na relação com o BC", diz.