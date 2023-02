Campos Neto deve ir ao Senado explicar sobre juros

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve comparecer ao Senado no início de março para dar explicações sobre os juros praticados no país, de acordo com o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Favorito para assumir a presidência da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) no biênio 2023-2024, o parlamentar se reuniu com Campos Neto na noite de quarta-feira (15).

Segundo o senador, o convite será feito ao presidente do BC depois da nomeação dos membros que vão compor a comissão -a oficialização está prevista para depois do Carnaval. "Na primeira reunião, aprova [os novos membros da CAE], e define a data com ele [Campos Neto]. Vai ser para o começo de março", disse.

Na segunda-feira (13), o diretório nacional do PT aprovou uma orientação para que Campos Neto seja chamado pelas bancadas da legenda para explicar a política monetária do BC no Congresso Nacional.

De acordo com o senador, Campos Neto voltou a mostrar boa vontade em aceitar o convite e dar explicações sobre o atual cenário de juros. "Todas as vezes que foi convidado a ir no Congresso, tanto no Senado como na Câmara [dos Deputados], ele imediatamente aceitou. Ele disse que vai quantas vezes for preciso e for convidado", afirmou.

Nos últimos dias, o presidente do BC vem fazendo acenos ao governo na tentativa de diminuir a tensão após críticas públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O BC precisa trabalhar junto com o governo. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para aproximar o BC do governo", disse Campos Neto.