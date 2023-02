Mais de mil pensionistas podem ter benefício suspenso no RS

Pelo menos mil pensionistas aniversariantes em janeiro podem ter o benefício suspenso por não realizarem a Prova de Vida, informou o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev), nesta quinta-feira (16).

O período para realização da Prova de Vida para pensionistas do estado aniversariantes do mês de Janeiro de 2023 termina em 28/02.

O recadastramento deve ser feito pelo APP do Servidor ou nas agências do Banrisul, a fim de evitar a suspensão do pagamento do benefício, já que não haverá renovação automática.

O prazo para prova de vida é de três meses: mês de aniversário, um mês antes e um mês depois.