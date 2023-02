Parque temático Mini Mundo de Gramado reabre com novidade

Após uma breve pausa, o parque temático Mini Mundo, em Gramado, voltará a abrir nesta sexta-feira (17) e receberá seus visitantes com uma novidade, um cenário que reproduz o berço do cooperativismo de Crédito na América Latina. Para isso, a equipe própria de artesãos trabalhou minuciosamente em cada detalhe, buscando reproduzir a Praça Theodor Amstad e o prédio da Caixa Rural, originalmente situados na localidade de Linha Imperial, na cidade de Nova Petrópolis.

O novo cenário busca prestar uma homenagem aos pioneiros do cooperativismo na América Latina, que em 1902 criaram a Caixa de Economias e Empréstimo Amstad. De acordo com a direção do local, a escolha em prestar esta homenagem foi motivada por princípios e valores em comum, presentes no cooperativismo e no Mini Mundo, que se baseiam na valorização da história.

Além das novidades apresentadas nesta semana, ao longo do ano o parque passará também por uma revitalização na área que corresponde ao seu castelo de entrada original. A obra tem por objetivo apresentar uma estrutura revitalizada como parte das comemorações dos seus 40 anos, que serão celebrados em dezembro de 2023.