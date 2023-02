Leite participa de painel sobre desafios do governo e conversa com investidores em São Paulo

O governador Eduardo Leite participou como painelista da CEO Conference do banco BTG Pactual, nesta quarta-feira (15), para falar sobre os desafios do novo ciclo de governo. Após o painel, que também teve a participação dos governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas, e do Paraná, Ratinho Júnior, Leite e o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, se reuniram com um grupo de empresários para discutir projetos e investimentos no Estado.

"Sob a nossa liderança, o Rio Grande do Sul promoveu uma série de reformas, realizou privatizações, concessões e parcerias com o setor privado. Reduzimos expressivamente o comprometimento da nossa receita com despesa de pessoal e retomamos investimentos. Isso tudo foi muito importante, mas estamos vivendo um momento de incertezas em relação ao futuro por conta da queda da arrecadação", afirmou o governador.

Leite citou como exemplo a dificuldade para elaboração do Plano Plurianual, que estabelece as diretrizes e metas do governo para os próximos quatro anos.

"O Rio Grande do Sul perdeu R$ 5 bilhões de receita no ano passado por conta da redução abrupta do ICMS, conduzida pelo governo federal e o Congresso. Se não for feita uma compensação na forma do que manda a lei, vamos perder mais R$ 20 bilhões nos próximos quatro anos. Essa indefinição limita e atrapalha o nosso planejamento", ressaltou.

No painel, Leite e os governadores também falaram a respeito da relação com o governo federal, de reforma tributária e sobre o cenário político brasileiro.