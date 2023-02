Economia de Caxias do Sul cresceu 4,1% em 2022

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A economia de Caxias do Sul consolidou, no ano passado, crescimento de 4,1% na comparação com 2021. O desempenho é resultado da retomada das atividades nos três segmentos produtivos. O comércio avançou 11,4%; o setor de serviços, 3,1%; e a indústria, principal atividade da cidade, 2,4%. Os dados foram apresentados pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

O assessor de Economia e Estatística da CDL Caxias, Mosár Leandro Ness, avalia que o último bimestre foi fundamental para que o comércio ano fechasse o ano com índices positivos. Afirma que o aumento nos índices de confiança, tanto dos empresários como dos consumidores, sedimentou os passos para uma retomada, confirmada ao final de 2022. “Os meses de novembro e dezembro marcam a reta final do ano e, sem dúvida, é o período mais importante para o varejo. Movimentos de compra puxados pela Black Friday e pelo Natal, impulsionados pelos recebimentos do 13º salário e férias, tornaram esta época crucial para o resultado positivo de 2022. Felizmente, temos muito a comemorar”, sintetizou.

Outro índice que denota recuperação é o volume de consultas ao SPC para oferta de crédito. Em 2022, o aumento do indicador foi de 32%, com os lojistas responsáveis por 33% de alta, enquanto a procura dos consumidores registrou queda de 5,40%. “Essas consultas refletem um mercado mais aquecido, o que apareceu com ênfase nos resultados das pesquisas de intenção de compras que realizamos durante todo o ano. Seja com tíquetes médios maiores, aumento geral de vendas e outros indicadores, como o desejo de ir às compras. O cenário foi de recuperação e esperamos que 2023 siga neste ritmo”, completa Cleber Figueredo, coordenador de Tecnologia, Informação e Inovação da CDL Caxias do Sul.

O termômetro de vendas da CDL apontou aumento de 7,7% na inadimplência em 2022. De olho neste cenário de incremento no endividamento da população, entre outubro de 2022 e janeiro deste ano, a entidade ajudou a viabilizar a recuperação de mais de R $2,5 milhões por meio da ação para limpar o nome dos consumidores junto ao SPC Brasil.

A indústria, que tem participação de 53,4% na economia de Caxias do Sul, apresentou recuo gradual ao longo do ano. Começou janeiro com acumulado de 19% positivo e fechou dezembro com 2,4%. Na composição do indicador, as compras foram as que apresentaram maior baixa, de 4,1% em 12 meses, enquanto as vendas, na mesma base, caíram 1,9%. As horas trabalhadas tiveram aumento de 16,8%; a massa salarial, 10,2%; e a média da utilização da capacidade instalada foi de 80% ao longo do ano.

As exportações da indústria apresentaram um salto significativo no ano passado, totalizando US $776 milhões, o segundo melhor resultado nos últimos oito anos. Em relação a 2021, o aumento foi de 38%. Os principais mercados consumidores foram Chile, Argentina, Estados Unidos e México. As importações seguiram a mesma tendência, com avanço de 21%, com US $508 milhões. Os produtos vieram, basicamente, da China, Itália e Alemanha.

A economia caxiense fechou o ano com 158.776 empregos formais, dos quais em torno de 6 mil gerados em 2022. Em que pese a perda de força durante o ano, a indústria foi a que mais contribuiu com novas vagas, com cerca de 4,5 mil. O setor de serviços ampliou em torno de 1,3 mil vagas e o comércio com 200.

O presidente da CIC Caxias, Celestino Oscar Loro afirmou que 2022 foi um ano muito bom para a economia de Caxias do Sul, e que 2023 começa cercado de expectativas e muitas incertezas no cenário econômico. “A economia do Rio Grande do Sul foi muito melhor do que a brasileira nos números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e, mesmo que a gente não possa comparar esses indicadores, podemos dizer que Caxias do Sul contribuiu muito para esse bom desempenho do estado gaúcho em todos os setores”, reforçou Maria Carolina Gullo, diretora de Planejamento, Economia e Estatística da entidade.