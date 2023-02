Confiança do industrial gaúcho continua em baixo nível, aponta Fiergs

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado nesta quarta-feira (15) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), continua a mostrar pessimismo disseminado entre os empresários. O resultado da pesquisa atingiu 45,9 pontos em fevereiro, redução de um ponto em relação a janeiro, e de 17 após quatro quedas nos últimos cinco meses, desde outubro do ano passado.

“A percepção da indústria gaúcha é de perdas na economia brasileira. O setor também não vê, diante do elevado nível de incerteza, perspectivas de melhora para o País. O cenário econômico nacional segue indefinido em relação à condução da política econômica, sobretudo dos problemas fiscais, além dos juros elevados e da inflação persistente que provocam impacto na atividade do setor”, afirma o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

O nível de confiança em fevereiro de 2023 é o mais baixo desde junho de 2020. O valor registrado só foi menor em julho de 2005, em função da estiagem histórica; em janeiro de 2009, por causa da crise financeira mundial; entre junho de 2014 e maio de 2016, a maior recessão da história do Brasil; e de abril a junho de 2020, em consequência da pandemia. O ICEI-RS, assim como seus componentes, varia de zero a cem pontos, sendo que 50 separa a presença da ausência de confiança.

O Índice de Condições Atuais recuou para 41,5 pontos, revelando, abaixo de 50, piora nas condições dos negócios nas empresas, que foi mais intensa e disseminada do que em janeiro, quando atingiu 46,3. São 16,7 pontos perdidos desde outubro. Já o Índice de Condições Atuais da Economia Brasileira mostrou a maior queda, 5,5 pontos, de 41,6 para 36,1 no período, refletindo o percentual maior de empresários que percebem piora (eram 43,2%, em janeiro, passando para 52,1%, em fevereiro) e queda na parcela dos que veem melhora, de 12,6% para 2,6%. As condições das empresas também se agravaram: o índice recuou de 48,7 para 44,2 pontos. Em fevereiro, um terço delas afirmaram que suas condições pioraram nos últimos seis meses.

EXPECTATIVAS

As expectativas para os próximos seis meses ficaram menos pessimistas neste mês, na comparação com janeiro. O Índice de Expectativas subiu de 47,2 para 48,1 pontos no período. Apesar da alta, o valor abaixo de 50 indica pessimismo, refletindo as perspectivas bastante negativas para a economia brasileira (o índice subiu de 38 para 40,7 pontos). De janeiro para fevereiro, o percentual de empresários pessimistas com a economia brasileira caiu de 51,4% para 41,2% e o de otimistas também baixou de 14,2% para 10,8%, aumentando a parcela com perspectiva neutra de 34,4% para 48%.

O Índice de Expectativas para as Empresas, por fim, manteve-se no mesmo patamar de janeiro, em 51,8 pontos, indicando uma perspectiva ligeiramente positiva (pouco acima de 50 pontos) para o desempenho das empresas nos próximos seis meses.

O levantamento foi realizado entre 1º e 9 de fevereiro, com 194 empresas, sendo 45 pequenas, 64 médias e 84 grandes.