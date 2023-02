Carnaval na Serra é programa para a família toda

Quem vai passar o Carnaval na Serra gaúcha pode escolher entre as diversas opções que a região oferece. Desde a aventura de uma trilha ao prazer da gastronomia, do descanso aos bloquinhos. Nesse espírito, o Jornal do Comércio traz algumas sugestões aos foliões que pretendem viajar a Gramado e Canela no feriadão.

Os festejos carnavalescos serão retomados com o Gramado Fantasia, um grande baile aberto ao público que ocorre no dia 19 de fevereiro, no território criativo Vila Joaquina, ao lado do Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen. O evento contará com música ao vivo, apresentação dos blocos carnavalescos, decoração, gastronomia e oficinas temáticas.

No Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, a programação é para a família toda. “Teremos atividades para todos, dos pequenos aos grandes foliões, incluindo Bloquinho CarnaWyndham, Karaokê de Carnaval Carnavaokê, Oficina de Máscaras com Baile de Máscara, Show de Mágica e muito mais”, afirma o gerente geral do Wyndham Gramado, Marc Balanger.

O passeio por em meio às lavandas é a proposta do Le Jardin, que permanece florido o ano todo e conta ainda com loja, estufa de produção de flores e um bistrô. A propriedade de mais de 4 hectares localizada bem na entrada de Gramado também exibe diversas plantas exóticas e espécies inéditas no Brasil.

Aos amantes da natureza, a Brocker Turismo oferece um passeio exclusivo até a base da Cascata do Caracol. “O tour revela uma vista única desta atração natural, que pode ser apreciada de baixo para cima. No passeio, o visitante vai conhecer a região do Caracol e o Vale da Lageana, caminhando por trilhas leves” revela Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker. No final do passeio, os participantes fazem um lanche especial na centenária Casa da Vó Ivonne, em Canela. O chá inclui biscoitos e cucas que vieram com os imigrantes da Alemanha.

Ainda na área gastronômica, o JC recomenda o restaurante Josephina, em Gramado, lugar no qual os pratos internacionais se misturam aos pães caseiros e às tradicionais polentas cremosas que remetem à história de família em um casarão datado de 1950.

Seguindo em Gramado, há mais duas ótimas opções de culinária. O Malbec, especializado em grelhados de cortes nobres de bovinos (chancelados pela Associação Brasileira de Carne Angus), inclui também no cardápio massas, risotos, sopas e fondue. E o rodízio de pizzas Hector, no qual os deliciosos sabores são servidos por duendes e elfos, encantando adultos e crianças.

O gostinho de infância também pode ser encontrado na Vila da Mônica. A atração inaugurada em outubro do ano passado apresenta cerca de 30 atrações para surpreender pais e filhos, como a Calçada da Fama, a Cidade dos Carrinhos, o Canteiro de Obras, o Laboratório do Franjinha, as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão e do Luca, além de promover um encontro inesquecível com toda a Turminha.