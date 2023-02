Pagamento de IPTU com desconto cresceu 10,2% na Capital

Até o dia 8 de fevereiro - prazo final para o pagamento antecipado e com desconto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023 da Capital - 368 mil dos 997 mil contribuintes porto-alegrenses quitaram o tributo, um aumento de 10,2% em relação ao ano passado. Nesta fase de antecipação, a prefeitura arrecadou cerca de R$ 594,5 milhões, valor 11,5% superior ao que foi recolhido no mesmo período de 2022. Neste ano, o desconto poderia chegar até 11% para pessoa física e até 9% para pessoa jurídica.

Conforme a prefeitura, a arrecadação, até o momento, representa 46,6% do universo que o Executivo pode receber este ano (R$ 1,2 bilhão). “A nossa análise é de que o desconto dado este ano ficou na medida. Ficamos com cerca de 54% da receita para arrecadar nos próximos 10 meses, o que vai nos ajudar a viabilizar políticas públicas mais perenes, como segurança, saúde e educação”, avalia o secretário-adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda, Jonas Machado.

Em 2023, além de contar com um desconto fixo de 5% para pagamento à vista, foram ofertados descontos adicionais e cumulativos de 3% para pessoas físicas e de 4% para pessoas jurídicas que estivessem com o imóvel sem dívida, e de mais até 3% para as pessoas físicas que solicitaram a inclusão do seu CPF em notas fiscais de serviço na Capital.

A partir de agora, o contribuinte ainda poderá pagar em cota única, porém sem desconto. Quem não realizar o pagamento total, terá o valor automaticamente parcelado em dez vezes. As guias poderão ser emitidas a partir desta quinta-feira (16), e a primeira parcela vencerá em 8 de março.

Os contribuintes poderão ter acesso às guias no portal do IPTU, APP 156+POA, Whatsapp (51.3433.0156, opção 4) e na Loja de Atendimento da Fazenda (Travessa Mario Cinco Paus, s/nº). Também é possível cadastrar o e-mail para receber de forma automática os documentos mensalmente, bem como realizar a autorização de débito em conta em um dos bancos da rede credenciada da prefeitura.

"Tanto o débito em conta quanto o cadastro do e-mail são facilidades que sempre reforçamos para melhorar a experiência do contribuinte. Para o Executivo, é uma garantia de ingresso de receitas, ou seja, inibimos que o cidadão esqueça de fazer o pagamento", pontua Machado.